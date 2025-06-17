75 ilde zehir tacirlerine dev operasyon! 2.311 gözaltı var

Güvenlik güçleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son üç haftada 75 ilde düzenlenen operasyonlara ilişkin verileri paylaştı. Bu kapsamda 1 ton 24 kilogram uyuşturucu madde ile 5 milyon 375 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2.311 kişi ise gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonların cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, il emniyet müdürlüklerince düzenlendiğini kaydetti.

75 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

2 bin 335 ekipte 8 bin 340 personel, 37 hava aracı ve 53 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 75 ilde operasyonlar gerçekleştirildiğini belirten Yerlikaya, 1 ton 24 kilogram uyuşturucu madde ile 5 milyon 375 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 2.311 şüphelinin yakalandığını aktardı.

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"İNSANLIK ADINA MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Valileri, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıkları ve operasyonları gerçekleştiren il emniyet müdürleri ile polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.