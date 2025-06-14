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Diyarbakır'da büyük operasyon! 12 milyon 389 bin kök kenevir ve skunk ele geçirildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır’da 100 tondan fazla toz esrar elde edilebilecek 12 milyon 389 bin adet kök kenevir ve skunk ele geçirildiğini açıkladı.

Uyuşturucuyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyona dair detayları duyurdu.

Yerlikaya, "Jandarmamız Diyarbakır’da 100 tondan fazla toz esrar elde edilebilecek 12 milyon 389 bin adet kök kenevir ve skunk ele geçirdi" dedi.

Diyarbakır'da büyük operasyon! 12 milyon 389 bin kök kenevir ve skunk ele geçirildi - 1. Resim

22 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu detaylara yer verdi:

"Diyarbakır’da JİHA ve Uzaktan Algılama Sistemlerinin desteğiyle jandarmamız tarafından düzenlenen büyük çaplı operasyonlarımızda; 12 milyon 389 bin kök kenevir ve skunk ile 127 kg esrar ele geçirildi. 22 şüpheli zehir taciri yakalandı ve tamamı tutuklandı.

Lice Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş ve İstihbarat Başkanlıkları ile TEM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Muş, Batman, Bingöl, Mardin, Şanlıurfa ve Elazığ İl Jandarma Komutanlıklarının desteğiyle; Diyarbakır’ın Lice ilçesinde;

143 operasyonel tim, 1.780 personel, 1 S-70 genel maksat helikopteri, 1 ATAK taarruz helikopteri, 2 JİHA ve uzaktan algılama sistemleriyle operasyonlar düzenlendi.

Diyarbakır Valimizi, Lice Kaymakamımızı, operasyonları koordine eden Lice Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarımızı ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum."

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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