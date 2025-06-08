Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Diyarbakır'daki yangın faciasına ilişkin 2 tutuklama! Anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetmişti

Diyarbakır'daki yangın faciasına ilişkin 2 tutuklama! Anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetmişti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Diyarbakır&#039;daki yangın faciasına ilişkin 2 tutuklama! Anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetmişti
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'da, anne ve 3 çocuğunun hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır'da, 13 katlı apartmanda çıkan ve aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki apartmanda 5 Haziran'da çıkan, anne ve 3 çocuğunun hayatını kaybettiği yangına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Diyarbakır'daki yangın faciasına ilişkin 2 tutuklama! Anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetmişti - 1. Resim

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan binanın müteahhidi, yöneticisi, şantiye şefi, yapı denetim sorumlusu ve inşaat mühendisinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerin ardından 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden yapı denetim sorumlusu B.C. ve müteahhit M.A. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır'daki yangın faciasına ilişkin 2 tutuklama! Anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetmişti - 2. Resim

ANNE VE 3 ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki 13 katlı apartmanda 5 Haziran'da çıkan yangının ardından hastaneye kaldırılan 17 kişiden anne Bircan Çavdar (36) ile çocukları Yunus Emre (12), Elif (10) ve Zeynep (4) hayatını kaybetmiş, 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ankara'da korkutan bina yangını! 1’i çocuk 4 kişi mahsur kaldıSilahla eve baskın düzenlediler! Bayram günü dehşet: 2 kardeş hayatını kaybetti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ege Denizi'nde korkutan deprem! İzmir sallandı - GündemEge Denizi'nde korkutan deprem! İzmir sallandıDönüş yolculuğuna geçtiler: İstanbul'a geliyorlar! Yollarda yoğunluk başladı - GündemDönüş yolculuğuna geçtiler: İstanbul'a geliyorlarİzmir'in göbeğinde yangın alarmı! Alevler kısa sürede ev ve iş yerlerine sıçradı - GündemAlevler kısa sürede ev ve iş yerlerine sıçradıHac ibadeti sırasında hayatını kaybeden Türk vatandaşı sayısı 14'e çıktı - GündemHac ibadeti sırasında hayatını kaybeden Türk vatandaşı sayısı 14'e çıktıMadleen gemisi Gazze'ye yaklaşıyor! Saldırı hazırlığındaki İsrail'den internet karartması - GündemSaldırı hazırlığındaki İsrail'den internet karartmasıFerdi Zeyrek için WhatsApp kriz masası kuruldu! Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca devrede - GündemEski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca devrede
Sonraki Haber Yükleniyor...