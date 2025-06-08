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Diyarbakır'da büyük operasyon! 497 gözaltı var...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Diyarbakır&#039;da büyük operasyon! 497 gözaltı var...
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır’da Mayıs ayında yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, gözaltına alınan 497 şüpheliden 50’si tutuklandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce mayıs ayında uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 497 şüpheli yakalandı.

50 KİŞİ TUTUKLANDI

Haklarında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçlarından işlem yapılan ve adli mercilere sevk edilen 50 şüpheli tutuklandı.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan operasyonel faaliyet ve sokak çalışmalarında; 58 kilo 367 gram skunk maddesi, 5 Kilo 626 gram esrar ve türevleri, 93 kilo 366 gram metamfetamin maddesi, bin 14 adet sentetik ecza maddesi, 939 gram kokain maddesi, 338 adet extacy maddesi, 45 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) hammaddesi, 6 gram eroin maddesi ve 62 bin 488 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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