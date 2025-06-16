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18 ilde DEAŞ operasyonu! 39 şüpheli yakalandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 18 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 2 hafta içerisinde düzenlenen operasyonlarda 39 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Terör örgütleriyle mücadele hız kesmeden devam ediyor, operasyonlar peş peşe düzenleniyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik jandarma tarafından son 2 hafta içerisinde düzenlenen operasyonlarda 39 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını açıkladı.

ÖRGÜTSEL DÖKUMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu bilgilere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu; 

Adana, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. 

Operasyonlar sonucu; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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