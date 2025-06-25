Parmakta sıkışan yüzük hastanelik etti! İtfaiye yardımına koştu
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Sivas'ta parmağına yüzük sıkışan vatandaşın yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Yüzük, hastaneye gelen itfaiye tarafından çıkartıldı.
Sivas'ta parmağına sıkışan yüzüğü kendi imkanlarıyla çıkaramayan S.Y. adlı vatandaş, Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne başvurarak yardım istedi.
Hastaneye giden itfaiye ekipleri, özel aparat yardımıyla yüzüğü keserek çıkardı.
Yüzüğün çıkarılmasıyla birlikte rahat bir nefes alan vatandaş, itfaiyeye teşekkür etti.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş