Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Parmakta sıkışan yüzük hastanelik etti! İtfaiye yardımına koştu

Parmakta sıkışan yüzük hastanelik etti! İtfaiye yardımına koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas'ta parmağına yüzük sıkışan vatandaşın yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Yüzük, hastaneye gelen itfaiye tarafından çıkartıldı.

Sivas'ta parmağına sıkışan yüzüğü kendi imkanlarıyla çıkaramayan S.Y. adlı vatandaş, Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne başvurarak yardım istedi.

Parmakta sıkışan yüzük hastanelik etti! İtfaiye yardımına koştu - 1. Resim

Hastaneye giden itfaiye ekipleri, özel aparat yardımıyla yüzüğü keserek çıkardı.

Parmakta sıkışan yüzük hastanelik etti! İtfaiye yardımına koştu - 2. Resim

Yüzüğün çıkarılmasıyla birlikte rahat bir nefes alan vatandaş, itfaiyeye teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bulduğu çözüm görenleri şaşırtıyor! Bir haftada 16 karton doldu... "Bu yıl daha fazla"Suriye’de peş peşe patlamalar: Cebla ve Baniyas sarsıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bulduğu çözüm görenleri şaşırtıyor! Bir haftada 16 karton doldu... "Bu yıl daha fazla" - 3. SayfaÇözümü çok ilginç! Bir haftada 16 karton dolduEşinin öldürmekle suçlanıyordu: Şüpheli koca savunma yaptı, beraat etti - 3. SayfaŞüpheli koca savunma yaptı, beraat ettiAracı otobanda alev aldı! Sürücünün canı pahasına mücadelesi kamerada - 3. SayfaAracı alev aldı! Sürücünün canı pahasına mücadelesi kameradaTekirdağ’da 186 metrelik gemi karaya oturdu - 3. Sayfa186 metre boyunda! Tekirdağ'da karaya oturdu8 aylık hamile Yaren'in şüpheli ölümü... İntihar mı cinayet mi? - 3. Sayfa8 aylık hamile Yaren'in şüpheli ölümü..'Damatsız gelin' Sümbül Topbaş'ın sır ölümü... Her şey 3 gün önce başlamış - 3. Sayfa'Damatsız gelin' Sümbül Topbaş'ın sır ölümü...
Sonraki Haber Yükleniyor...