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Sivas'ta köy muhtarı adeta dehşet saçmıştı! Oğlunu dahi tanımayan şahıs tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Sivas&#039;ta köy muhtarı adeta dehşet saçmıştı! Oğlunu dahi tanımayan şahıs tutuklandı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde köy muhtarı C.A., arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada tabancayla ateş açarak bir kardeşini öldürdü, diğer kardeşini ve oğlunu yaraladı. Muhtar, ifadesinin ardından tutuklandı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir köyde, köy muhtarı C.A. adeta dehşet saçmıştı.

KÖY MUHTARI TUTUKLANDI

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan C.A'nın Yıldızeli İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade işlemleri tamamlandı.

Geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edilen C.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Sivas'ta köy muhtarı adeta dehşet saçmıştı! Oğlunu dahi tanımayan şahıs tutuklandı - 1. Resim

OLAY

Yıldızeli ilçesine bağlı Seren köyünde dün meydana gelen olayda eski muhtar C.A'nın evinde arazi meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü.

C.A'nın tabancayla ateş etmesi sonucu ağır yaralanan kardeşi O.A. olay yerinde hayatını kaybederken, diğer kardeşi A.A. ayağından, oğlu E.A ise kalçasından yaralanmıştı.

Olayın ardından jandarma ekipleri C.A'yı gözaltına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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