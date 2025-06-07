Sivas diken üstünde! Ölümcül virüs yeniden hortladı, ölü sayısı 6'ya yükseldi

Sivas’ta vücuduna yapışan 3 keneyi de kendi başına çıkaran Yavuz Vural bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Talihsiz adam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti, kentte kene yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Son vaka Zara ilçesinde meydana geldi. Şerefiye Beldesi Gölbaşı köyünde ikamet eden Yavuz Vural, 10 gün önce vücuduna yapışan 3 keneyi kendi imkanları ile çıkarttı.

FENALAŞINCA HASTANELİK OLDU

Bir süre sonra rahatsızlanan Vural’a Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’nde KKKA tanısı konuldu. Burada tedavisi süren Vural geçtiğimiz gün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SİVAS'TA KENEDEN ÖLENLERİN SAYISI

Sivas’ta bu yıl KKKA virüsünden kaynaklı ölenlerin sayısı 6’ya yükseldi.