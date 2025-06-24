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Trabzon'da 59 kişi gıda zehirlenmesinden hastanelik oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Trabzon&#039;da 59 kişi gıda zehirlenmesinden hastanelik oldu
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Trabzon'un Hayrat ilçesinde 59 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Trabzon Valiliği, Hayrat ilçesinde 59 kişinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurduğunu ve tedavilerin ardından taburcu edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçede düzenlenen bir mevlide katılan çok sayıda kişinin, verilen yemeğin ardından rahatsızlandığı ve Hayrat, Of, Sürmene ve Rize Devlet Hastaneleri Acil Servislerine başvurduğu ifade edildi.

Başvuru yapan 59 kişinin genel sağlık durumlarının iyi olduğu, tedavilerinin ardından taburcu edildikleri kaydedilen açıklamada, olayla ilgili Kaymakamlık, Sağlık Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Tarım Müdürlüğünce gerekli incelemelerin başlatıldığı, incelenmek üzere yemekten numuneler alınarak Savcılığa bildirildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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