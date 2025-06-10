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Bursa'da zehirlenme vakası: Tarım işçileri hastanelik oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bursa&#039;da zehirlenme vakası: Tarım işçileri hastanelik oldu
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yedikleri yemekten sonra rahatsızlanan tarım işçileri, zehirlenme şüphesiyle çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Olayın ardından sağlık ekipleri bölgede inceleme başlatırken, hastaneye kaldırılan 23 kişinin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, 23 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kırsal Çayırlı Mahallesi'nde, yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphelenilen 23 tarım işçisi, Yenişehir ve İnegöl'deki hastanelere kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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