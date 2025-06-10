İş insanı Enver Onaran hayatını kaybetti

Bursa’da Nerhan Tekstil’in kurucusu iş insanı Enver Onaran, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Onaran’ın ani ölümü ailesini ve iş dünyasını hüzne boğdu.

Bursa’nın tanınan iş insanlarından 71 yaşındaki Enver Onaran, İzmir’in Dikili ilçesindeki yazlığında geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu.

İki çocuk babası Onaran, akşam saatlerinde rahatsızlanarak Dikili Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Onaran, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İŞ DÜNYASINDA AKTİF ROL ALDI

Tekstil sektöründe faaliyet gösteren ve uzun yıllardır iş dünyasında aktif rol alan Onaran’ın ani vefatı, başta ailesi ve yakın çevresi olmak üzere iş dünyasında hüzne yol açtı.

Cenazesi Bursa’ya getirilen Onaran için 12 Haziran Çarşamba günü Ulu Camii’de öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlenecek. Onaran, törenin ardından Hamitler Kent Mezarlığı’nda toprağa verilecek.