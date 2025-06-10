Bursa'da 5 gündür kayıp olan çocuk bulundu! Arkadaşının evinde kalmış

Bursa'da 5 gündür kayıp olan 14 yaşındaki Burak Koçak arkadaşının evinde sağ bulundu.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Kurban Bayramı arefesinde okula gitmek için evden çıkan 14 yaşındaki Burak Koçak'ın mahalle meydanından kalkan servise binmediği ve okula gitmediğini öğrenen ailesi, akşam dönmeyince çevrede arama yaptı.

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Arama yapan aile Altıntaş İlkokulu bahçesindeki barakada Koçak'a ait okul çantasını buldu. Durumu ilçe jandarma komutanlığına bildirdi.

ARKADAŞININ EVİNDE BULUNDU

İhbar üzerine harekete geçen ekipler bölgede arama çalışması başlattı. Havadan ve karadan aranan çocuk, kaybının beşinci gününde bulundu.

Koçak'ın arkadaşının evinde olduğu öğrenildi.