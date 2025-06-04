Şizofreni hastası kayıp aranıyordu, 'ceket' ve 'ayakkabı' ile sır perdesi aralandı! Kan donduran cinayeti itiraf ettiler

Afyonkarahisar'da hakkında kayıp ilanı verildikten yaklaşık 15 gün sonra boş arazide cesedi bulunan şizofreni hastası Dilaver Barlas'ın (52), cinayete kurban gittiği ortaya çıtı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, cinayeti 650 saatlik kamera kaydını incelemesi ve soğuk havaya rağmen ölen kişinin üzerinde ceket ve ayakkabı olmamasından yola çıkarak çözdü. Olayla ilgili 5 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar merkeze bağlı Işıklar beldesinde geçtiğimiz ocak ayında kan donduran bir olay yaşandı. Jandarma ekipleri, beldedeki boş arazide bulunan kayalıkların arasında ceset olduğu ihbarına gitti. Yapılan inceleme sonucu, cesedin hakkında "kayıp ihbarı" verilen 52 yaşındaki Dilaver Barlas isimli şahsa ait olduğunu tespit etti.

650 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

JASAT dedektifleri, ceset üzerinde yaptıkları incelemede şahsın ayakkabısı ile soğuk havaya rağmen üzerinde ceketinin olmadığını ve kullandığı cep telefonunda sim kartın bulunmadığını fark etti. Barlas'ın, en son boşanmak üzere olduğu eşi T.B.’nin ağabeyi S.H.’nin evine gittiği ve bir daha kendisinden haber alınmadığı belirlendi. Beldedeki kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlara ait ev ve iş yerlerindeki güvenlik kameralarına ait toplam 650 saatlik görüntüyü incelemeye aldı.

7 FARKLI ADRESE BASKIN

JASAT ekipleri, elde ettikleri delillerin ardından 7 farklı adrese yaptıkları baskında 16 kişi gözaltına aldı. Şahısları sorguya alan ekipler, çelişkili ifadeler veren şüphelilerin cinayeti itiraf etmelerini sağladı.

"HEPİNİZİ YAKACAĞIM"

Şahısların ifadelerine göre; olay günü S.H. ve N.H.’ın çocukları olan Z.K., İ.B., S.B. ve damatları B.B., çocuklarla birlikte Işıklar Kasabası’nda bulunan evlerine misafirliğe geldiler. Şahısların çay içtikleri sırada Barlas, eve izinsiz girdi. Bunun üzerine kayınbiraderi S.H., çocuklarını alıp bir başka odaya gitti. Barlas’ın, "Eşimle aramızı siz bozdunuz, boşanmamıza siz sebep oldunuz, hepinizi yakacağım, öldüreceğim" şeklinde tehditlerde bulundu.

"YAPMA ADAMI ÖLDÜRECEKSİN"

Taraflar arasında yaşanan tartışma sonrası Barlas’ın sigara yakmak istediği ancak S.H.’nin karısı N.H.'ın evde kalp hastası insanların olduğunu söyleyerek kendisini uyardığı ancak Barlas’ın, N.H.’nin karnına dirseği ile vurduğu kaydedildi. Kendisini kaybeden N.H.’nin, başından çıkardığı eşarbı Barlas’ın boynuna dolayarak sıkmaya başladığı bu sırada Barlas’ın oturduğu koltuktan yüz üstü yere düştüğü buna rağmen N.H’nin eşarbı sıkmaya devam ettiği iddia edildi. N.H.’nin odada bulunan diğer kişilerin "Yapma adamı öldüreceksin" telkinleri ve Barlas’ın ağzından kan geldiğini görmesi üzerine eşarbı bıraktığı ve sonrasında Barlas’ın öldüğü belirtildi.

Cinayetin ardından N.H.’nin kocası S.H.’nin 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, Barlas’ın evlerine geldiğini ve kendilerine küfür ve hakaretler ettiğini söyleyip yardım istediği ortaya çıktı.

CESEDİ ÇUVALA KOYDULAR, GÖRÜNTÜLERİ SİLDİLER

Olayın ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde şahısların ölen Barlas’ın cesedini çuvala koyduktan sonra "patpat" diye tabir edilen tarım aracına koyarak cesedin bulunduğu araziye taşıdıkları ve bu sırada evlerindeki güvenlik kamerasına ait görüntüleri sildikleri ortaya çıktı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 16 kişiden 8’i ifadeleri sonrası serbest bırakılırken, 8’i adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından Z.K, İ.B. ve S.H. isimli 3 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilirken, Barlas’ın kayınbiraderi S.H., eşi N.H., İ.K., B.B. ve Y.S. isimli 5 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.