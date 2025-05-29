Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Çam ağaçları arasında renklerin cümbüşü! Afyonkarahisar'da saklı güzellik: Kocagöl

Çam ağaçları arasında renklerin cümbüşü! Afyonkarahisar'da saklı güzellik: Kocagöl

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Çam ağaçları arasında renklerin cümbüşü! Afyonkarahisar&#039;da saklı güzellik: Kocagöl
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Afyonkarahisar'da adı fazla bilinmeyen Kocagöl, çam ağaçları arasındaki doğal güzelliği ile ziyaretçilerine kartpostallık fotoğraflar sunuyor.

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesine bağlı Yağcı Köyü sınırlarında yer alan Kocagöl, çam ağaçları arasındaki güzelliğiyle görenleri mest ediyor.

Afyonkarahisar'da çam ağaçları arasında saklı güzellik: Kocagöl - 1. Resim

Yağcı ormanlarının içerisindeki Kocagöl'de doğanın renklerinin cümbüşü ön plana çıkıyor.

Afyonkarahisar'da çam ağaçları arasında saklı güzellik: Kocagöl - 2. Resim

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Basın Yayın ve Hakla İlişkiler Müdürlüğü Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz'ın çektiği fotoğraflar, görenleri hayran bırakıyor.

Çam ağaçları arasında renklerin cümbüşü! Afyonkarahisar'da saklı güzellik: Kocagöl - 3. Resim

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kıvanç Zaimler kimdir? Sabancı Holding yeni CEO’su Kıvanç Zaimler kaç yaşında, nereli?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ne 'askıda ekmek' ne 'askıda sebze'... Marketin camına asılan yazı herkesi durdurdu! - YaşamMarketin camına asılan yazı herkesi durdurdu!Yılanla konuşup, elleriyle su içirdi! "Haşır neşirliğim var" - YaşamYılanla konuşup, elleriyle su içirdi!Damaklarda iz bırakıyor! "Nazende" için hasat başladı, tarlada kilosu 65 TL - Yaşam"Nazende" için hasat başladı, kilosu 65 TL440 parça, 44 metre! Hepsi imha edildi - Yaşam440 parça, 44 metre! Hepsi imha edildiBir yıllık emeği bir gecede gitti! Değeri 60 bin liranın üzerinde... "Bize de bir tane bırakmışlar" - YaşamBir yıllık emeği bir gecede gitti! Değeri 60 bin TLMalatya'yı sağanak vurdu! Hastanenin tavanı çöktü - YaşamMalatya'yı sağanak vurdu! Hastanenin tavanı çöktü
Sonraki Haber Yükleniyor...