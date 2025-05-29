Çam ağaçları arasında renklerin cümbüşü! Afyonkarahisar'da saklı güzellik: Kocagöl
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Afyonkarahisar'da adı fazla bilinmeyen Kocagöl, çam ağaçları arasındaki doğal güzelliği ile ziyaretçilerine kartpostallık fotoğraflar sunuyor.
Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesine bağlı Yağcı Köyü sınırlarında yer alan Kocagöl, çam ağaçları arasındaki güzelliğiyle görenleri mest ediyor.
Yağcı ormanlarının içerisindeki Kocagöl'de doğanın renklerinin cümbüşü ön plana çıkıyor.
Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Basın Yayın ve Hakla İlişkiler Müdürlüğü Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz'ın çektiği fotoğraflar, görenleri hayran bırakıyor.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş