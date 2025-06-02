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Kayıp yaşlı adam 30 metrelik uçurumda ölü bulundu! Yakınları kahroldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kayıp yaşlı adam 30 metrelik uçurumda ölü bulundu! Yakınları kahroldu
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli'de 2 gündür kayıp olarak aranan 56 yaşındaki adam, 30 metrelik uçurumda ölü bulundu. Şahsın yürürken dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandığı tahmin ediliyor.

Merkezefendi ilçesi Bereketler Mahallesi Bereket Caddesinde edinilen bilgilere göre 30 Mayıs günü Ümit Kumoğlu (56), Muratdede Mahallesi'ndeki ikametinden Başkarcı Mahallesi'ndeki bahçesine gitmek için ayrıldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Akşam saatlerinde ailesine eve dönüşe geçtiğini belirten Ümit Kumoğlu'ndan bir daha haber alınamadı. Geç saatlere kadar eve gelmeyen Ümit Kumoğlu'nun hayatından endişe eden aile üyeleri polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Bereketler Polis Merkezine bağlı ekipler Ümit Kumoğlu'nun bulunması için çalışma başlattı. Kumoğlu'nun bahçesi ile ikameti arasındaki güzergahlarda inceleme başlatan ekipler, görgü şahitleri ve kamera kayıtlarına göre arama çalışmasını sürdürdü.

Kayıp yaşlı adam 30 metrelik uçurumda ölü bulundu! Yakınları kahroldu - 1. Resim

CESEDİ UÇURUMUN SONUNDA BULUNDU

Ümit Kumoğlu'nu bulmak için çalışmalara destek veren yakınları bugün sabah saatlerinde Akçay Deresi üzerinde arama yapmaya başladı. Devam eden arama çalışmaları sırasında Ümit Kumoğlu'nun yakınları, 30 metrelik uçurumun altında Kumoğlu'na ait cansız bedeni bularak ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye UMKE, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Halat yardımıyla Kumoğlu'na ait cansız bedenin bulunduğu bölgeye inen ekipler inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cansız bedeni halat yardımıyla uçurumdan çıkarıldı.

Kayıp yaşlı adam 30 metrelik uçurumda ölü bulundu! Yakınları kahroldu - 2. Resim

DENGESİNİ Mİ KAYBETTİ?

AFAD ekiplerince cenazesi uçurumdan çıkarılan Ümit Kumoğlu'nun cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Ümit Kumoğlu'nun olay yerine gelen çok sayıda yakınının ise feryatları yürekleri dağladı. Acılı aileyi yakınları güçlükle sakinleştirdiği görüldü.

Kayıp yaşlı adam 30 metrelik uçurumda ölü bulundu! Yakınları kahroldu - 3. Resim

Ümit Kumoğlu'nun bahçesinden evine dönmek için kaldırımda yürüdüğü sırada dengesini kaybederek düştüğü değerlendiriliyor. Ümit Kumoğlu'nun kesin ölüm nedeni ise ekiplerce yürütülen çalışmalar neticesinde netlik kazanacak. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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