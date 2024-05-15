Vatandaşlar e - Devlet uygulamasına teknik aksaklık nedeniyle giriş esnasında sorun yaşadığını söylüyor (15 Mayıs)

15 Mayıs günü siteye giriş yapan kullanıcılar sorun mu var, çöktü mü sorularına cevap aradı. Teknik bir arızadan kaynaklı uygulamanın açılmamasıyla beraber "giriş yapamıyorum, siteye giremiyorum" gibi ifadeler kullanıldı.

Uygulamaya giriş yapmak isteyenlerin sorun yaşamasının ardından neden açılmadığı merak edildi. Teknik sorun ile karşılaşanlar detayları araştırıyor.

e- Devlet sitesinde işlem yapan kullanıcılar "e - Devlet sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı" ifadesi ile karşı karşıya geldi.

Teknik bir arızadan kaynalı olduğu tahmin edilirken henüz bir açıklama gelmedi. Kısa süre içerisinde düzelmesi bekleniyor. Herhangi resmi bir açıklama gelmesiyle beraber haberimizden detaylara ulaşabilirsiniz.

İlk olarak internet bağlantını kontrol ettikten sonra mobil üzerinden uygulamanızın güncel sürüm olup olmadığını kontrol etmelisiniz.