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Rusya'dan İsrail'e 'rejim değişikliği' için gözdağı: Dünya cehenneme döner

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Rusya, İsrail, İran, Gözdağı, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya'dan İran'da rejim değişikliğini savunan İsrail'e gözdağı geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "dünya cehenneme dönüşebilir." dedi.

İsrail 12 günlük İran savaşında asıl niyetinin Hamaney rejiminin değişikliği olduğunu defalarca açıkladı. İsrail'e uyarı Rusya'dan geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, rejim değişikliğini savunmanın 'dünyayı cehenneme' döndürebileceğini söyledi.

REJİM DEĞİŞİKLİĞİNİ SAVUNMAK DÜNYAYI CEHENNEME ÇEVİRİR

Peskov, "Rossiya-1" televizyon kanalına yaptığı açıklamada, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Sözcü Peskov, İsrail'in İran'da iktidarın değiştirilmesi gerektiği yönündeki açıklamasına ilişkin ise "Herhangi bir ülke veya ülkelerden oluşan grubun, başka ülkelerde iktidar değişikliğini tartışmaması gerekiyor. Böyle olursa, dünya cehenneme dönüşebilir." ifadelerini kullandı.

RUSYA MÜZAKERE MASASINA GÜÇ YOLUYLA OTURMAYACAK

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, "Avrupa Birliği'nin (AB) yeni yaptırım paketinin, Rusya'nın müzakere masasına oturmasını sağlayacağı" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, "Rusya'yı müzakere masasına oturmaya ancak mantık ve argümanlar itebilir. Rusya'yı baskı veya güç yoluyla ikna etmek imkansız." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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