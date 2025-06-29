Meteoroloji tarih verdi: Sıcaklıklar mevsim normallerine iniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarına düşeceğini açıkladı. Bazı bölgelerde ise kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın hava durumu raporunu paylaştı. Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerine ineceğini bildirdi.

Macit, yapılan son değerlendirmelere göre yağışların yarından itibaren doğu kesimlere doğru kayacağını belirterek, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde beklenen yağışların Artvin, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Kars, Erzurum ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağını söyledi.

Rüzgar uyarısı da yapan Macit, Marmara’nın güneyi, Adana ve Kahramanmaraş’ın kuzeyi ile Hakkari ve Şırnak’ta kuvvetli rüzgar beklendiğini belirterek vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

3 BÜYÜK İLDE HAVA DURUMU TAHMİNİ

Salı günü yurdun kuzey kesimlerinde yer yer hafif yağış geçişleri görüleceğini ifade eden Macit, "Marmara'nın batısında, Karadeniz'in iç kesimlerinde sağanak yağış bekliyoruz. Çarşamba gününden itibaren ise yağışlar yalnızca Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında devam edecek. Diğer bölgelerde yağış beklentimiz yok" dedi.