Kar, sağanak ve fırtına geliyor! Meteoroloji'den İstanbul dahil il il uyarı
Haziran ayının son günlerinde yurtta fırtına ve sağanak etkili oluyor, bazı bölgelerde ise kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji İstanbul dahil 21 kent için sarı kodlu uyarı verirken, il il açıklama yaptı. İşte 29 Haziran 2025 hava durumu tahminleri ve il il detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü günün hava durumu tahminlerini paylaştı. Milyonlarca vatandaşın gezmek için plan yaptığı günde birçok kentte kuvvetli sağanak etkili olacak. Yapılan tahminlere göre; Marmara'nın doğusu, Karadeniz (Gümüşhane ve Bayburt hariç) ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı Karadeniz'de mevsim normallerinin 1-3 derece altında, iç kesimlerde normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ve İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esecek.
21 KENTE SARI KODLU UYARI
Meteoroloji, kuvvetli sağanak ve fırtına beklenen tam 21 kenti sarı kod ile uyardı. Bu illerde yaşayan vatandaşların ani sel ve su baskınlarına, öte yandan da kuvvetli fırtınaya karşı dikkatli olması gerektiği belirtildi.
İşte uyarı alan 21 kent: Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Giresun, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Sakarya, Tekirdağ, Trabzon, Uşak ve Yalova.
HAZİRAN SONU KAR GELİYOR
Hava Forum'un X hesabından yapılan paylaşımda ise bugün ve yarın sabah saatlerinde kar yağışı beklendiği ifade edildi. Paylaşımda şu ifade yer aldı:
"Dikkat! Kar Alarmı! Pazar gecesi ve pazartesi sabahı Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu yaylalarında yoğun kar yağışı bekliyoruz."
Meteoroloji de yaptığı açıklamada Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülmesi beklendiğini açıkladı.
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Kıyı kesimleri az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Kastamonu kıyıları ile Sinop'un batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı kıyılarında yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde bir ara karla karışık yağmur görülmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık