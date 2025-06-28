Meteoroloji birçok kenti işaret etti, İstanbul için saat verdi! Hafta sonuna dikkat

Bugün bazı kentlerde etkili olması beklenen yağmur yarın yurdun kuzeyini esir alacak, birçok kentte kuvvetli sağanak görülecek. Başta İstanbul olmak üzere birçok ili uyaran Meteoroloji, hafta sonu tahminlerini açıkladı. İşte 28-29 Haziran 2025 hava durumu tahminleri ve il il detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre; hafta sonu birçok kentte sağanak hakim olacak. Tam 9 kenti sarı kod ile uyaran Meteoroloji, günün merakla beklenen raporunu da paylaştı. Buna göre; Marmara'nın kuzeyi, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevreleri ve Balıkesir'in kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı Karadeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ile Kuzey ve Kıyı Ege’de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esecek.

9 KENTE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 kenti kuvvetli fırtına nedeniyle sarı kod ile uyardı ve bu illerde yaşayanların dikkatli olması gerektiğini belirtti.

İşte uyarı alan o iller: Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, İzmir, Kütahya, Manisa ve Muğla.

3 BÜYÜK İLDE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, üç büyük kentin hafta sonu hava durumunu değerlendirdi.

Başkentte bugün ve yarın yağış beklenmediğini belirten Tekin, "Hava az bulutlu, açık olacak, fakat yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış geçişleri olacak. Bugün 34 derece olan hava sıcaklığı yarın 25, pazartesi günü ise 29 derece civarında olacak" dedi.

İstanbul’da hafta sonu hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceğini dile getiren Tekin, "Hava az bulutlu, açık olacak. Yarın ise sabah saatlerinde yağış geçişi olacak. Hava sıcaklığı bugün 31, yarın 26, Pazartesi günü ise 29 derece civarında gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

İzmir’de ise 3 gün boyunca yağış beklenmediğini aktaran Tekin, özellikle 3 gün boyunca İzmir'de kuzeyli yönlerden rüzgarın kuvvetli eseceğini belirtti.

İşte il il, bölge bölge günün hava durumu tahminleri...

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin, yarın (Pazar) gece saatlerinde; İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Balıkesir ve Sakarya'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneyinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü yağışlı

EDİRNE °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

RİZE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 38°C

Az bulutlu

VAN °C, 27°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık