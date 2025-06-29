Dini törende can pazarı! Hindistan'da yaşanan izdihamda ölü ve yaralılar var

Hindistan'da dini tören sırasında yaşanan izdiham nedeniyle 3 kişi ölürken, çok sayıda kişi ise yaralandı.

Dünyanın en kalabalık ülkelerinin başında gelen Hindistan'da trajik bir olay yaşandı. Daha önce de izdiham olaylarıyla gündeme gelen Hindistan'da dini törende 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

BİNLERCE KİŞİ BİR ARAYA GELDİ

Ülkenin doğusundaki Orissa eyaletinin Puri şehrinde Hindu dini figürlerinin süslenerek at arabalarında gezdirildiği Rath Yatra dini töreninde yerel saatle 04.30 sıralarında Gundicha tapınağının önünde izdiham yaşandı. Olayda 2’si kadın 3 kişi hayatını kaybederken, 50’den fazla kişi de yaralandı.

KALABALIK KONTROLDEN ÇIKTI

Orissa Eyaleti Emniyet Genel Müdürü Yogesh Bahadur Khurania, incelemelerde bulunmak için olay yerine geldi.

Puri Tahsildarı Siddharth Shankar Swain, yaptığı açıklamada ölenlerin cenazelerinin otopsiye gönderildiğini söyledi. Swain, bölgede yeterli güvenlik önlemlerinin alındığını ancak kalabalığın aniden kontrolden çıkmasının trajediye yol açtığını belirtti.

AİLELERİNE 25 MİLYON RUPİ TAZMİNAT ÖDENECEK

Orissa Eyaleti Başbakanı Mohan Charan Majhi de hayatını kaybedenler için üzüntüsünü dile getirerek, kurbanların aileleri için 25 milyon Hindistan Rupisi tazminat ödeneceğini açıkladı. Majhi ayrıca olaydan saatler sonra Puri Polis Yardımcı Komiseri Bishnu Chatan Pati’yi ve Polis Komutanı Ajay Padhi’yi görevden alırken, Tahsildar Swain’in ve İlçe Emniyet Müdürü Binit Agarwal’ın da görev yerlerini değiştirdi.

Yerel basın ve olay yerindeki görgü tanıkları ise yetkilileri sert şekilde eleştirerek, izdihamın yetkililerin zayıf planlamaları ve yeterli güvenlik önlemlerinin alınmaması sebebiyle meydana geldiğini vurguladı.

Nüfus yoğunluğu ile dikkat çeken Hindistan'da dini ve resmi kutlamalar ile anma törenleri sırasında sık sık izdiham yaşanıyor.