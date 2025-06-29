France 24 ortaya çıkardı: Hindistan’dan Müslümanlara alçak sürgün planı!

Modi yönetimi, ülkedeki Müslüman nüfusu Bangladeş’e zorla göndermek için kitlesel sınır dışı operasyonlarını artırdı. France 24’ün çarpıcı haberine göre, binlerce kişi hedefte ve sınır hattında insanlık dışı uygulamalar devreye sokuluyor.

Fransız haber kanalı France 24, Hindistan'ın Bangladeş'e yönelik kitlesel sınır dışı operasyonlarının arttığını ve bu operasyonlarda özellikle Hindistan’daki Müslümanların hedef alındığını duyurdu.

Haberde, Başbakan Narendra Modi'nin Hindu milliyetçisi hükümetinin, Müslüman göçmenleri "termit" ve "sızmacı" gibi ifadelerle hedef gösterdiği belirtildi.

France 24’e göre, Hindistan hükümeti binlerce kişiyi gözaltına alarak yüzlerce Müslümanı Bangladeş’e sınır dışı etmeye çalışıyor. İnsan hakları savunucuları ve avukatlar, bu operasyonları yasadışı ve etnik temelli olarak tanımlayarak kınadı.

Assam eyaletinde yaşayan Rahima Begum, polis tarafından günlerce gözaltında tutulduktan sonra Bangladeş sınırına götürüldüğünü söyledi. "Hayatım boyunca burada yaşadım" diyen Begum, ailesinin kuşaklar boyu Hintli olduğunu belirtti. Polislerin kendisini ve diğer kişileri gece karanlığında bataklık bir arazide sürünmeye zorladığını ve "Ayağa kalkmayın yoksa vururuz" diyerek tehdit ettiklerini aktardı.

Bangladeşli köylüler tarafından bulunup sınır polisine teslim edildiklerini ve orada dövüldükten sonra Hindistan’a geri gönderildiklerini söyledi. Sınırda iki taraftan da ateş açıldığını ve ölüm korkusu yaşadıklarını dile getirdi.

OPERASYONLAR KEŞMİR SALDIRISINDAN SONRA YOĞUNLAŞTI

France 24, sınır dışı kampanyalarının Keşmir’de 26 Hintli turistin öldüğü saldırı sonrası hızlandığını bildirdi. Yeni Delhi yönetimi saldırıdan Pakistan’ı sorumlu tuttu ve bölgede dört gün süren çatışmalarda 70’ten fazla kişi hayatını kaybetti.

Söz konusu gelişmenin ardından Hindistan genelinde binlerce kişi gözaltına alındı ve yüzlercesi Bangladeş’e gönderildi. Bangladeş hükümeti Mayıs ayından bu yana 1.600’den fazla kişinin sınır dışı edildiğini açıklarken, Hint basını bu sayının 2.500’e çıkabileceğini yazdı. Bangladeş sınır muhafızları ise sınırdan geri gönderilenlerden 100’ünün Hint vatandaşı olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

BENGALCE KONUŞAN MÜSLÜMAN İŞÇİLER HEDEF ALINIYOR

Hindistan’ın batısındaki Gujarat eyaletinde polis 6.500’den fazla kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Bu kişilerin çoğunun Bengalce konuşan Müslüman Hintliler olduğu belirtildi. Assam eyalet yetkilileri de en az 300 kişinin Bangladeş’e gönderildiğini açıkladı.

İnsan hakları savunucuları, operasyonların özellikle Bengalce konuşan ve düşük ücretli Müslüman işçileri hedef aldığını ifade ediyor. Yeni Delhi merkezli avukat Sanjay Hegde, "İnsanları kabul edecek bir ülke yoksa onları sınır dışı edemezsiniz. Hindistan yasaları yasal süreç olmadan sınır dışı etmeye izin vermez" dedi.

MUMBAİ'DE YAKALANIP BANGLADEŞ'E GÖNDERİLEN İŞÇİ KONUŞTU

35 yaşındaki Nazimuddin Mondal, Mumbai’de polis tarafından yakalanarak askeri uçakla Tripura’ya götürüldüğünü ve Bangladeş’e sınır dışı edildiğini söyledi. Mondal geri dönmeyi başardığını ve sınır dışı edilirken kimlik kartını göstermesine rağmen Hint güvenlik güçlerinin kendisini coplarla dövdüğünü anlattı.