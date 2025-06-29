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Türkiye'den Hindistan'daki terör saldırısına kınama!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Türkiye&#039;den Hindistan&#039;daki terör saldırısına kınama!
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye, Pakistan'ın Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen terör saldırısını kınadı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kardeş Pakistan'da meydana gelen terör saldırısında yaşanan can kayıplarından dolayı başsağlığı diliyoruz. Bu terör saldırısını lanetliyoruz." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Pakistan'daki terör saldırısıyla ilgili, "Bu terör saldırısını lanetliyoruz. Kalbimiz ve desteğimiz kardeş Pakistan'la beraber" ifadesini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından, Pakistan'da gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu.

Ömer Çelik, paylaşımında şunları kaydetti: "Kardeş Pakistan'da meydana gelen terör saldırısında yaşanan can kayıplarından dolayı başsağlığı diliyoruz. Bu terör saldırısını lanetliyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Kalbimiz ve desteğimiz kardeş Pakistan'la beraber."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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