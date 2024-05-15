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Slovakya'da dehşete düşüren olay... Başbakan Robert Fico'ya silahlı saldırı!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
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Ayrıntılar, Haber, Güncel, Haber

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun ülkenin Handlova kasabasında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında düzenlenen silahlı saldırıda yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı, saldırganın yakalandığı bildirildi.

Slovakya Haber Ajansı (TARS) haberinde, ülkenin Trencin bölgesinde yer alan Handlova kasabasındaki Kültür Evi'nde düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında, binaya silahla ateş açıldığı belirtildi.

Silahlı saldırıda Slovakya'da 3 dönem başbakanlık koltuğuna oturan Fico'nun yaralandığı ve yakındaki bir hastaneye sevk edildiği kaydedildi.

Slovakya'da dehşete düşüren olay... Başbakan Robert Fico'ya silahlı saldırı! - 1. Resim

Emniyet güçlerinin silahlı saldırganı yakaladığı bildirildi.

Göreve geldikten sonra Ukrayna'ya askeri yardımı askıya alan ve Rusya ile iletişimi tekrar tesis eden Fico, "Rusya yanlısı bir siyaset izlemekle" eleştiriliyordu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
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