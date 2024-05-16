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Azerbaycan'dan Fransa'ya Yeni Kaledonya tepkisi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Azerbaycan&#039;dan Fransa&#039;ya Yeni Kaledonya tepkisi
Azerbaycan, Fransa, Yeni Kaledonya, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hacızade, "Fransa İçişleri Bakanı, Azerbaycan'ı Yeni Kaledonya'daki bağımsızlık yanlısı protestoları desteklemekle suçlamak yerine, ülkesinin başarısız denizaşırı politikalarına odaklanmalıdır." dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in "Azerbaycan'ın Yeni Kaledonya'daki olaylara müdahale ettiği" yönündeki iddialara "Fransa'nın Azerbaycan'a yönelik aşağılayıcı açıklamalarını şiddetle kınıyor ve 'Ermenilerin toplu katliamı' gibi kabul edilemez suçlamalarla Azerbaycan'a yönelik karalama kampanyasının durdurulmasını talep ediyoruz." dedi.

Hacızade, yaptığı yazılı açıklamada, Fransa İçişleri Bakanı Darmanin'in bir televizyon kanalına verdiği röportajda Azerbaycan aleyhine iddialarda bulunduğunu belirtti.

"FRANSA'NIN İDDİALARINI REDDEDİYORUZ"

Darmanin'in Fransa'nın Hint-Pasifik'teki özerk bölgesi Yeni Kaledonya'daki bağımsızlık taraftarlarının liderleriyle Azerbaycan arasında ilişki bulunduğunu iddia ettiğini hatırlatan Hacızade, "Fransız Bakan'ın mesnetsiz iddialarını tamamen reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hacızade, "Fransa'nın Azerbaycan'a yönelik aşağılayıcı açıklamalarını şiddetle kınıyor ve 'Ermenilerin toplu katliamı' gibi kabul edilemez suçlamalarla Azerbaycan'a yönelik karalama kampanyasının durdurulmasını talep ediyoruz." çağrısı yaptı.

Darmanin'in, ülkesinin yerli halklara karşı işlediği insanlık suçlarını ve milyonlarca masum insanın vahşice öldürülmesine neden olan sömürgecilik geçmişini hatırlamasının daha doğru olacağını belirten Hacızade, "Fransa İçişleri Bakanı, Azerbaycan'ı Yeni Kaledonya'daki bağımsızlık yanlısı protestoları desteklemekle suçlamak yerine, ülkesinin bu tür protestoları körükleyen başarısız denizaşırı politikalarına odaklanmalıdır. Fransa'yı bir kez daha ülkemize yönelik asılsız iddialara son vermeye çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

YENİ KALEDONYA'DAKİ PROTESTOLAR

Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlıları, seçimlerdeki etkilerini azaltacağı için Fransız hükümetinin anayasal reform girişimine karşı çıkıyor.

Ada'da son 2 gündür artan şiddet olaylarında yaklaşık 200 iş yeri ve 50'den fazla araç ateşe verilmişti.

Olaylarda, 130 kişi gözaltına alınmış ve 60'tan fazla güvenlik görevlisi yaralanmıştı.

Yeni Kaledonya'da artan şiddet olaylarının ardından olağanüstü hal ilan edilmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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