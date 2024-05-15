Fransa'nın deniz aşırı toprağı Yeni Kaledonya'da "reform" kaosu... OHAL ilan edilmesi gündemde!

Fransa'nın deniz aşırı toprağı Yeni Kaledonya'da Ulusal Meclis'in seçim listeleri hakkındaki anayasa reformunu onaylaması sonrası patlak veren olaylarda en az üç kişinin hayatını kaybetti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, olayın ardından "OHAL" çağrısı yaptı.

Pasifik Okyanusu'ndaki adadaki şiddetli protestolar ve yağmalamalar nedeniyle açıklama yapan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, bu kişilerin ölüm nedeninin henüz tespit edilemediğini belirtirken, olaylarda "yaklaşık 100" polis ve jandarma dahil yüzlerce kişinin yaralandığını söyledi.

80'li yıllardan bu yana en büyük iç huzursuzluğu yaşayan Yeni Kaledonya'da anayasa reformu karşıtı protestolar, pazartesi gecesi güvenlik güçleri ile şiddetli çatışmalara yerini bıraktı. Araçlar yakılırken ev ve işyerleri ateşe verildi, okullar, kamu binaları ve mağazalar yağmalandı.

Olayların ardından sokağa çıkma yasağı getirilen adada toplantılar yasaklanırken havaalanı da ulaşıma kapatıldı.

PROTESTOLAR NEDEN BAŞLADI?

Avustralya ve Fiji arasında yer alan Yeni Kaledonya, Karayipler ve Hint Okyanusu'ndan Pasifik'e kadar uzanan ve sömürgecilik sonrası dönemde Fransa'nın bir parçası olmaya devam etti.

Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) nüfuz mücadelesi verdiği Pasifik bölgesinde Fransa da bu stratejik önemini kaybetmek istemiyor. Bu hedefle uzun ve gergin tartışmaların ardından Meclis'te kabul edilen anayasa değişikliği, bölgesel seçimlerde oy kullanma hakkına sahip kişilerin sayısını artırıyor.

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Fransa, 1998 Noumea Anlaşması'nda yaklaşık 300 bin nüfuslu Pasifik ada bölgesine kademeli olarak daha fazla siyasi güç verme sözü verdi.

Anlaşma uyarınca Yeni Kaledonya, Fransa ile olan bağları konusunda düzenlediği üç referandumda da bağımsızlığı reddetti. Ancak bağımsızlık, özellikle yerli Kanak halkı arasında destek görmeye devam ediyor.

OHAL ÇAĞRISI

Fransa'nın Hint-Pasifik'teki özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da artan şiddet olaylarının ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ada'da "olağanüstü hal" ilan edilmesini istedi.

Elysee Sarayından, Yeni Kaledonya'daki duruma ilişkin Cumhurbaşkanı Macron'un Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi ile toplantısının ardından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Ada'daki şiddet olaylarını kontrol altına almaya çalışan güvenlik güçlerini gösterdikleri çabadan dolayı takdir eden Macron, Yeni Kaledonya halkıyla dayanışma mesajı verdi.

Macron, dünden bu yana şiddetini artıran olaylarda 3 kişinin ölümünden ve 1 jandarmanın yaralanmasından derin üzüntü duyduğunu kaydetti.

Yeni Kaledonya'da olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin kararın, 16.30'da toplanacak Bakanlar Kurulunda görüşülmesini isteyen Macron ayrıca, hükümete Ada'nın siyasi temsilcilerini diyalog için Paris'e çağırması talimatı verdi.