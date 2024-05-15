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İsrail hükümetinden BM Genel Kurulu'nun Filistin kararına ret

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail hükümetinden BM Genel Kurulu&#039;nun Filistin kararına ret
İsrail, Bm, Netanyahu, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda kabul edilen ve Filistin'in BM üyeliğinin tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsündeki Filistin'e bazı ilave haklar tanınmasının istendiği yönündeki kararın reddedildiğini açıkladı ve BM'ye meydan okudu.

İsrail Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'nun kabul ettiği Filistin kararının reddedilmesine yönelik önerisinin İsrail hükümetinin oyuna sunulduğu belirtildi.

İsrail hükümetinin oy birliğiyle Netanyahu'nun önerisini kabul ettiği ifade edildi. Netanyahu'nun Filistin devletinin kurulmasına izin vermeyeceklerini vurguladığı kaydedildi.

BM'YE UYMAYACAĞINI İLAN ETTİ

Açıklamada, Netanyahu'nun "Ne BM Genel Kurulu ne de başka bir kurum, hiç kimse bizi engelleyemez, İsrail'in temel hakkı olan meşru müdafaa hakkını kullanmasını engelleyemez." ifadesine yer verildi.

BM Genel Kurulu'nda 10 Mayıs'ta yapılan oylamada, Filistin'in BM üyeliğinin BM Güvenlik Konseyi'nde tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsündeki Filistin'e bazı ilave haklar tanınmasının istendiği yönündeki karar tasarısı kabul edilmişti.

Kararda, "Filistin'in BM Şartı'nın 4. maddesi uyarınca BM'ye üyelik kriterlerini yerine getirdiğine ve bu nedenle BM'ye üye olarak kabul edilmesi gerektiğine" işaret edilmişti.

Filistin, 2011'de de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak BMGK'de gereken desteği alamamıştı. Filistin, 2012 yılında BM'de "daimi gözlemci statüsüne" kavuşmuştu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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