Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrailli diplomata çok sert tepki: Bedelini ödeyeceksiniz

BM'nin Filistin tasarını onaylaması sonrası örgütün kuruluş anlaşması metnini kağıt öğütücü ile parçalayan İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Gilad Erdan'a sert tepki gösteren Erdoğan, "Bunun bedelini ödeyeceksiniz" dedi. Erdoğan, öte yandan "Bu azgın devlet, bu terör devleti, durdurulmazsa vadedilmiş topraklar hezeyanıyla gözünü er ya da geç Anadolu’ya dikecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında bir kez daha Gazze'de Filistinlileri katleden İsrail'e yüklendi. "Bugün burada bazı gerçekleri açık açık konuşmak durumundayız" diyen Erdoğan, Hitler'in Yahudi soykırımını yaparken yalnız olmadığına dikkat çekti.

'BİR GÜN HESAP VERECEKLERİNİ HİÇ HESABA KATMIYORLARDI'

Erdoğan'ın İsrail'e tepkisi şöyle:

"Avrupa'da pek çok ülke Hitler'i destekliyordu. Hitler soykırım yaparken kendisini çok güçlü-yenilmez hissediyordu. Ne oldu? Kafasına bir kurşun sıktı... Bosna'da kıyım yapılırken Avrupa ve birçok ülke arkalarındaydı. 8.372 Boşnak kardeşimizi dünyanın gözü önünde katlettiler. Bir gün hesap vereceklerini hiç hesaba katmıyorlardı. Ne oldu? Yakalandılar, mahkemeye çıktılar. O soykırımcı generaller hesap verdiler şimdi hapiste ölümü bekliyorlar.

'KİMSE SÖZÜMÜZÜ YUMUŞATMAMIZI BEKLEMESİN'

Er ya da geç Gazze Kasabı Netanyahu ve ortaklarını da aynı akıbet bekliyor. Döktükleri her kanın hesabını mutlaka verecekler. Gazzelilerin ahı bunların peşini bırakmayacak. Artık tüm dünyanın bir hakikati kabullenmesi lazım. Kimse bizim sözümüzü yumuşatmamızı beklemesin. Bunlar cani oldukları kadar küstah, barbar oldukları kadar şımarıklar. En ölümcül silahlarla, açlıkla-susuzlukla insan öldürüyorlar.

'KAÇAMAYACAKLAR'

Güvenli bölgelerde sivil katlettiler. Yardım için, bir parça ekmek için koşanları öldürdüler. Annelere, evlatlarının parçalarını toplattılar. Hitler bile Holocaust'u yaparken bu kadar aleni yapmadı, bu kadar cüretkar değildi. Bunlar o kadar pervasız ki kameralar önünde, canlı yayınlarda gazetecileri, doktorları, sivilleri, bebekleri katlettiler. Camileri, okulları, kiliseleri bombaladılar. Bundan kaçamazlar ve kaçamayacaklar.

'BU GÖZÜ DÖNMÜŞ CİNAYET ŞEBEKESİNİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ'

İnşallah dünyada da bunun hesabını verecek, cezasını çekecekler. Uluslararası Mahkemeyi baskı altına almaya çalışıyorlar. Dünyaya meydan okuyorlar. Nesin sen yahu! Orada o kağıt makinesinin içinde kağıt parçalayarak... Bunun bedelini ödeyeceksiniz. Filistin'e destek veren profesörleri açıkça tehdit ediyorlar. Ellerindeki medya ve lobi gücüyle herkesi susturmaya çalışıyorlar. İnsanlık bu katillerin peşini bırakmayacak. Bu gözü dönmüş cinayet şebekesinin peşini bırakmayacağız.

'YAHU SİZDE HİÇ Mİ VİCDAN YOK?'

Şimdi Hamas'ı destekliyoruz diye dışarda ve içerde bizi eleştiriyorlar. Yahu sizde hiç mi vicdan yok? Hiç mi insafınız kalmadı? Sanmayın ki İsrail Gazze'de duracak. Sanmayın ki İsrail Gazze’de duracak. Bu azgın devlet, bu terör devleti, durdurulmazsa vadedilmiş topraklar hezeyanıyla gözünü er ya da geç Anadolu’ya dikecek. Sadece Filistin'e değil bize saldırıyor bize. Bunu göremeyecek kadar kör müsünüz? Bunu anlamayacak kadar mı idrakiniz kapandı?

'TEK BAŞIMA KALSAM DA...'

Ben Hamas'ı Kuva-i Milliye'ye benzetirken rahatsız olanlar var. Ona da eşkıya, asi, isyancı, hain, şaki demediler mi? Hamas'a terör örgütü diyenler 100 yıl önce olsa Kuva-i Milliye'ye de terör örgütü diyecekler! Hem kendi topraklarının istiklali için savaşan hem de Anadolu’yu savunan Hamas’ın yanında durmaya devam edeceğiz

Tek başıma kalsam da mazlumların hakkını savunmaya devam edeceğim. Her zaman söylüyorum; Korkaklar zafer anıtı dikemez!

ERDOĞAN'IN BAHSETTİĞİ 'KAĞIT PARÇALAMA' OLAYI NE?

BM Genel Kurulu'nun Filistin'in BM üyeliğinin BMGK'de tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınması talep edilen karar tasarısını kabul etmesi sonrası İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, örgütün kuruluş anlaşması metnini kağıt öğütücü ile parçalamıştı. Olaya tepki gösteren Birleşmiş Milletler, Erdan'ın eyleminin "tiyatral" olduğu değerlendirmesinde bulunmuştu.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Filistin'in BM'ye tam üyeliğini talep eden karar tasarısını 18 Nisan'da veto etmesinin ardından, bugün BM Genel Kurulu'nda BMGK'nin konuyu tekrar ele almasını ve Filistin'e ilave haklar tanınmasını isteyen tasarı oylamaya sunulmuştu.

Filistin'in BM'ye tam üyeliği 9 "hayır" oyuna karşı 143 "evet" oyuyla kabul edilmişti

FİLİSTİN'İN İLK AÇIKLAMASI

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ilk değerlendirmesinde şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu kararın, İsrail’in haksız işgalinin uluslararası toplum tarafından reddedildiğini gösteriyor. Bu kararın ardından Filistin devleti Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ndeki tam üyelik çabalarımızı hızlandıracaktır."

TÜRKİYE'NİN İLK YORUMU

BM'nin Filistin kararına Türkiye'den de ilk yorum gelmişti. Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada "BM Genel Kurulu'nun, Filistin'in BM çalışmalarına daha geniş haklar ve ayrıcalıklarla katılımına olanak sağlayacak kararını memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerine yer vermişti.

KARAR TASARISINDA NELER VAR?

Filistin'in BM üyeliğinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) tekrar görüşülmesi ve Filistin'e bazı ilave haklar tanınmasını talep eden, yapılan oylama neticesinde kabul edilen karar tasarısı, gözlemci statüsündeki Filistin'e ilave haklar tanınmasını sağlıyor.

Karar ekinde Filistin için talep edilen düzenlemelerin bazıları, "alfabetik sıraya göre üye ülkeler arasında oturma, Filistin ve Orta Doğu konuları dışında düzenlenen oturumlarda konuşmacı olma, grup adına açıklama yapma, teklif ve değişiklik sunma, teklifleri oylamaya açma, BM Genel Kurulu'nun komitelerine Filistin heyetinden üyelerin seçilmesi, BM konferansları ve uluslararası toplantılara etkin katılma hakkı" olarak sıralanıyor.

Öte yandan Filistin devleti, gözlemci üye olarak Genel Kurul oylamalarına katılamayacak ve BM organlarında aday gösteremeyecek.

Filistin'in BM'ye tam üyelik ve daha fazla devlet tarafından tanınmaya yönelik çabaları da devam ediyor.

Bir ülkenin BM'ye tam üye olmasıyla diğer devletler tarafından tanınması ise farklı anlamlara geliyor. BM'ye üye olan bir devleti diğerlerinin tanıma zorunluluğu olmaması gibi, diğer devletler tarafından tanınan bir devletin BM üyesi olmaması da söz konusu olabiliyor.

Bu duruma İsviçre örnek gösteriliyor. İsviçre, birçok devlet tarafından daha önceden tanınmasına rağmen BM'ye 2002'de üye olmuştu.

Halihazırda BM üyesi 193 ülkeden 139'u Filistin'i devlet olarak tanıyor.