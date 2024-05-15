Biden hükümetinden çok tartışılacak karar: İsrail'e 1 milyar dolarlık silah tedariki gündemde!

İsrail Gazze'yi gasp etmeye hazırlanıyor! İsrailli Bakan Ben-Gvir ilhak için çağrı yaptı

İsrail Gazze'yi gasp etmeye hazırlanıyor! İsrailli Bakan Ben-Gvir ilhak için çağrı yaptı

ABD'de üç kongre üyesi, Biden yönetiminin İsrail'e 1 milyar dolardan fazla ek silah ve mühimmat göndereceğini açıkladı. Ancak silahların ne kadar sürede teslim edileceği henüz bilinmiyor.

İsrail'e yapılması planlanan yeni silah sevkiyatı, Biden yönetiminin askıya alındığını duyurmasından bu yana İsrail'e yapılacağı açıklanan ilk silah sevkiyatı. Biden yönetimi, Gazze'deki sivil kayıplarından duyduğu endişeyi dile getirerek, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki kalabalık şehir Refah'a yönelik saldırısında bu mühimmatları kullanmasını engellemek için silah sevkiyatını askıya aldığını açıklamıştı.

Kongre üyeleri, Salı günü açıklanan paketin yaklaşık 700 milyon dolarının tank mühimmatı, 500 milyon dolarının taktik araçlar ve 60 milyon dolarının da havan mermisi içerdiğini vurguladı. Henüz kamuya açıklanmayan bu silah transferinin tartışma konusu olmaması için isimlerini vermediler.

Silahların ne zaman gönderileceğine dair henüz net bir karar yok. Kongre'nin iki yardımcısı, Kongre'nin sevkiyatı onayladığı ve Başkan Joe Biden'ın geçen ay imzaladığı, uzun süredir ertelenen dış yardım paketinin bir parçası olmadığını açıkladı.

BİDEN ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA

Biden yönetimi, Biden'ın eski Başkan Donald Trump'a karşı yeniden seçilmek için mücadele ettiği bir dönemde, İsrail'in Gazze'de Hamas'a karşı yedi aydır sürdürdüğü savaşa verdiği askeri destek nedeniyle her kesimden eleştirilere maruz kalıyor .

Biden'ın bazı Demokrat arkadaşları, ABD'nin müttefikine Filistinli sivilleri korumak için daha fazlasını yapması konusunda baskı yapmak amacıyla onu İsrail'e saldırı silahlarının transferini sınırlamaya zorladı. ABD'nin dört bir yanındaki üniversite kampüslerindeki protestolar, Biden yönetimini İsrail'e silah tedariki konusunda geri adım atmaya zorladı.

Cumhuriyetçi Parti üyeleri, ABD'nin Orta Doğu'daki en yakın müttefiki İsrail'e verdiği desteğin azalmasının, İsrail'in Hamas ve diğer İran destekli gruplarla mücadelesinde ülkeyi zayıflatacağını söyleyerek, yönetimin bomba transferleri konusundaki duraklamasından yararlandı. Parti üyeleri, Temsilciler Meclisi'e bu hafta İsrail'e saldırı silahlarının teslim edilmesini zorunlu kılan bir yasa tasarısı sunmayı planlıyorlar.