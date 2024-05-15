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Filistin protestoları geri adım attırdı... Harvard Üniversitesi'nden İsrail'deki yatırımları durdurma kararı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Filistin protestoları geri adım attırdı... Harvard Üniversitesi&#039;nden İsrail&#039;deki yatırımları durdurma kararı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'nin Massachussets eyaletindeki Harvard Üniversitesi kampüsünde, İsrail'in saldırılarına tepki olarak kamp kuran Filistin destekçisi öğrenciler, istekleri konusunda okul yönetimiyle anlaştıklarını ve üniversitesinin İsrail'e yatırımda bulunmayacağını açıkladı.

Harvard Üniversitesinin, Gazze'ye saldıran İsrail ile ilişkilerini sonlandırması talebiyle bir süredir tepkilerini dile getiren Filistin destekçisi öğrenciler, sosyal medya platformu X'ten yaptıkları açıklamada, okul yönetimiyle anlaşmaya vardıklarını ve kampüste kurdukları Gazze dayanışma kampını boşaltma kararı aldıklarını ifade etti.

İSRAİL'DEKİ YATIRIMLARINI GERİ ÇEKECEK

Açıklamada, "Harvard yönetiminin okuldan uzaklaştırılan öğrencilerin geri dönmesini onayladığı ve İsrail'deki yatırımlarını geri çekmesi konusunda görüşmeyi kabul ettiği" bilgisi paylaşıldı.

Filistin protestoları geri adım attırdı... Harvard Üniversitesi'nden İsrail'deki yatırımları durdurma kararı - 1. Resim

FİLİSTİN ARAŞTIRMA MERKEZİ KURULACAK

Ayrıca, okul yönetimiyle Filistin Araştırmaları Merkezinin kurulması konusunun görüşülmesi için masaya oturulacağı belirtildi.

Filistin destekçisi öğrencilere göre, 3 haftadır devam eden Gazze dayanışma kampına destek veren en az 20 öğrenci Harvard yönetiminin kararıyla okuldan uzaklaştırılmış ve 60'tan fazla öğrenci de disipline sevk edilmişti.

ABD'de birçok üniversite yönetimi, mezuniyet törenleri yaklaşırken kampüslerindeki Filistin destekçisi protestoları sona erdirmek için çabalarını hızlandırıyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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