Katliam için toplandılar! İsrail büyük saldırı için hazırlanıyor

221 gündür Gazze’de katliam yapan İsrail ordusu, sivillerin sığındığı Refah’ı işgal etmek için gün sayıyor. ABD basını, büyük saldırının birkaç gün içinde başlayacağını yazdı…

İsrail ordusu, bütün dünyanın karşı çıkmasına rağmen 1,5 milyon sivilin sığındığı Gazze Şeridi’nin Refah şehrini işgale hazırlanıyor. 7 Mayıs’ta Refah şehrine giren ve Mısır’la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçiren İsrail, “Hamas var” bahanesiyle bölgede katliam için gün sayıyor. İsrail Güvenlik Kabinesi’nin Refah şehrindeki kara saldırılarının “alanının genişletilmesine” dair kararı onaylamasının ardından, bölgeye yığınak sürüyor. ABD basını savaşın 221. gününde İsrail ordusunun büyük saldırı için aynı noktaya toplandığını doğruladı. İsrail ordusunun hava saldırılarıyla bölgeyi vurmaya devam ettiğini yazan ABD medyası, birkaç gün içerisinde büyük saldırının başlayacağını duyurdu.

450 BİN KİŞİ BÖLGEDEN AYRILDI

Son 24 saatte Gazze’deki saldırılarda 82 kişi daha hayatını kaybederken, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Refah’ta ailelerin bölgeden ayrılmaya devam ettiğini duyurdu. Saldırıların başlamasından bu yana Refah’tan yaklaşık 450 bin kişinin zorla yerinden edildiğini duyuran UNRWA, “İnsanlar değişmez bir tükenmişlik, açlık ve korkuyla karşı karşıya. Tek umut acil ateşkes” ifadesi kullanıldı. Gazze’de BM aracına düzenlenen ve bir çalışanın hayatını kaybettiği saldırı sonrası UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini “Gazze’de kimse güvende değil. Yardım çalışanları ve BM personeli hedef değildir ve asla olmamalıdır” açıklamasında bulundu.

ATEŞKES ÇIKMAZA GİRDİ

İsrail’in Refah’a saldırı hazırlığı ateşkes görüşmelerini olumsuz etkiledi. Daha önce ateşkes görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğine yönelik bilgi veren ara bulucu ülke Katar’dan son durumla ilgili açıklama geldi. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman es-Sani “Özellikle son birkaç haftada biraz ilerleme olduğunu gördük. Ancak ne yazık ki işler doğru yönde ilerlemedi ve şu anda neredeyse çıkmaza girmiş durumdayız. Refah’la yaşananlar bizi geriye götürdü” dedi. Katar’ın durumu çözmek için çalışmaya devam edeceğini belirten es-Sani “Herkes için çok açık bir şekilde ifade ediyoruz, bizim işimiz ara buluculuk yapmakla sınırlı. Yapacağımız şey bu” şeklinde konuştu.

İNSANLIKTAN ÇIKTILAR

İsrail’in yoğun saldırıları altındaki Gazze’de gıda sıkıntısı ve açlık her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Refah Sınır Kapısı’nın İsrail güçlerince işgal edilmesi ve kapatılması sebebiyle Gazze’ye giren yardım tırları sayısında ciddi düşüş yaşanıyor. Filistinliler açıkla mücadele ederken, İsrailliler ise bölgeye giden yardım tırlarını engellemeye devam ediyor. Mahallî kaynakların aktardığına göre kanun dışı Yahudi yerleşimciler işgal altındaki Batı Şeria’nın el-Halil şehrindeki Tarqumiyah Kontrol Noktası’nda Gazze’ye giden yardım tırlarını durdurdu. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde yardımların yere atıldığı, bazı araçların ise ateşe verildiği gözüküyor. Birleşmiş Milletler (BM) Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, yardım tırlarına yönelik saldırının “dehşet verici” olduğunu açıkladı.