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İsrail'in çekildiği Gazze'deki ez-Zeytun mahallesinden cesetler çıkarıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail&#039;in çekildiği Gazze&#039;deki ez-Zeytun mahallesinden cesetler çıkarıldı
Gazze, İsrail, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gazze'deki Sivil Savunma ekipleri, İsrail ordusunun bir hafta sürdürdüğü kara saldırısının ardından çekildiği Gazze kentindeki ez-Zeytun mahallesinden çok sayıda cesedin çıkarıldığını duyurdu.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, İsrail ordu güçleri, yaklaşık bir haftadır operasyon düzenlediği Gazze kentinin ez-Zeytun mahallesinden çekildi.

Haberde, ordu güçlerinin gerektiği takdirde mahallede yeniden askeri operasyonlarına başlama tehdidine yer verildi.

Öte yandan AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail askeri araçlarının Filistinlilerin evlerine yönelik makineli tüfeklerle ateş ederek, Gazze kentindeki ez-Zeytun mahallesinden çekildiğini belirtti.

Tanıklar, İsrail güçlerinin güneye doğru, Gazze Şeridi’nin kuzeyini güneyinden ayıran Netzarim koridoruna doğru çekildiğine işaret etti.

İsrail ordusu, 9 Mayıs’ta, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'ne ikinci kez havadan ve karadan saldırı başlattığını duyurmuştu.

YÜZLERCE SİVİL BÖLGEYİ TERK ETTİ

Saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğu ifade edilirken, yüzlerce Filistinlinin Zeytun ve Tel el-Heva mahallerini terk etmek zorunda kaldığı belirtilmişti. İsrail ordusu daha önce de 21 Şubat'ta aynı bölgeye operasyon düzenlemiş, yüzlerce kişi yerinden edilmişti.

Gazze'deki Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sivil savunma ekiplerinin "İsrail ordusunun kara saldırısı sırasında öldürdüğü kişileri arama çalışmalarının sürdürüldüğünü" söyledi. Basal, "İsrail ordusunun Zeytun mahallesinden çekilmesinin ardından ekiplerimiz Zeytun'dan ve Sabra Sağlık Merkezinden 10 Filistinlinin cesedini çıkardı." dedi.

MAHELLEDE BÜYÜK YIKIM VAR

İsrail ordusunun Zeytun'un yanı sıra Sabra ile Tel el-Heva mahalleleri gibi çevre bölgelerden çekildiğini aktaran görgü tanıkları, 1 hafta süren İsrail ordusunun kara saldırısının Filistinlilerin evlerinde ve tarım arazilerinde büyük yıkım bıraktığını belirtti.

Tanıklar, Zeytun mahallesinin sokaklarında patlatılmış araçların, yıkılmış ev ve binaların görüldüğünü, İsrail ordusuna ait mühimmatların kalıntılarının bulunduğunu ifade etti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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