Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'nin istifasına ilişkin, "Lübnan Başbakanı (Saad) el-Hariri'nin istifası ve dikkati çektiği noktalar, uluslararası camiaya Suriye'yi ikinci bir Lübnan'a çevirmeye çalışan İran'ın saldırılarına karşı gerekli önlemleri alması için bir çağrı niteliğindedir." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun "İran, sadece İsrail’i değil, bütün Ortadoğu’yu tehdit ediyor. Uluslararası camia, bu saldırıyı etkisiz hale getirmek ve karşı koymak için harekete geçmelidir." ifadelerine yer verildi.

Netanyahu, "Lübnan Başbakanı (Saad) el-Hariri’nin istifası ve dikkati çektiği noktalar, uluslararası camiaya Suriye'yi ikinci bir Lübnan’a çevirmeye çalışan İran’ın saldırılarına karşı gerekli önlemleri alması için bir çağrı niteliğindedir." görüşünü paylaştı.

Öte yandan, sosyal medya hesabından açıklama yapan İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman da Lübnan'ın "Hizbullah", Hizbullah'ın "İran", İran'ın ise "Lübnan" demek olduğunu belirtti.

Liberman, "İran, dünya için bir tehdit. Hariri bugün istifasıyla bunu ispat etti." açıklamasında bulundu.

Hariri, kurduğu hükûmetin Aralık 2016'da meclisten güvenoyu almasının üzerinden bir yıl geçmeden bugün istifa ettiğini açıklamıştı. Konuşmasında "Hizbullah ve İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını" belirten Hariri, "kendisine yönelik de bir suikast olabileceği endişesi taşıdığını" söylemişti.