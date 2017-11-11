Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya'nın doğusundaki Barselona kentinde binlerce kişi, tutuklu Katalan siyasetçilerin serbest bırakılması için gösteri düzenledi.

900 OTOBÜS DOLUSU KATALAN BARCELONA'YA GİTTİ

Bağımsızlık yanlısı sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla düzenlenen gösteriye çok yüksek bir katılım olurken, Katalonya'nın farklı yerlerinden 900 otobüsün Barselona'ya geldiği bildirildi.

POLİSE GÖRE EN AZ 750 BİN KİŞİ KATILDI

Barselona şehir polisine göre 750 bin kişinin katıldığı gösteride, Katalonya Parlamentosunun 27 Ekim tarihinde ilan ettiği tek taraflı bağımsızlık ilanı kararı sonrasında "devlete başkaldırma, ayaklama ve kamu malını kötüye kullanma" suçlarıyla açılan soruşturma kapsamında, tutuklanan eski 8 Katalonya yerel hükûmet üyesi ile bağımsızlık yanlısı sivil toplum örgütlerinden iki yetkilinin serbest bırakılması talep edildi.





KAÇAK PUİGDEMONT İÇİN DE ÖZGÜRLÜK İSTEDİLER

Tutuklu Katalan siyasetçilerin ve sivil toplum örgütü liderlerinin ailelerinin ön saflarda katıldığı gösteride, "Siyasi tutuklular için özgürlük" ve "Biz cumhuriyetiz" yazılı pankartlar açıldı.

Göstericiler, Madrid hükûmetinin operasyon yapacağını anlayınca Belçika'ya kaçan eski başkanları Carles Puigdemont'a da destek vererek, "Puigdemont bizim başkanımızdır", "Hiç olmadığı kadar birlik içindeyiz. Meşru hükûmetimizi savunacağız" ve "Demokrasi yardım istiyor, Avrupa nerede?" sloganları atıldı.

21 ARALIKTA SANDIĞA GİDECEKLER

Gösteride yapılan konuşmalarda, 21 Aralık'ta Katalonya'da yapılacak yerel seçimlerde, tutuklu siyasetçilerin de aday olduğu belirtildi.

İspanya'da eski Katalonya yerel hükûmetinin 8 bakanı ve bağımsızlık yanlısı sivil toplum örgütlerinin iki temsilcisi cezaevinde bulunuyor.