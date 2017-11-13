Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Filipinler'deki Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 31. Liderler Zirvesi kapsamında bir araya gelerek Kuzey Kore ve ticaret konularında fikir alışverişinde bulundu.

ASEAN Zirvesi’ne katılmak için Manila'da bulunan Trump, Turnbull ve Abe, Sofitel Plaza’da üçlü zirve yaptı.

Sky New Avustralya’da yer alan habere göre, üç lider, görüşmede nükleer füze denemeleriyle bölge ve dünya barışına tehdit oluşturan Kuzey Kore konusunu ele aldı.

Liderler, ticaret konusu da görüştü.

Turnbull, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, üç ülkenin Kuzey Kore’nin "pervasız provokasyonlarını" durdurmaya odaklandığını belirterek, "Son 10 yılda olduğu gibi milyarlarca insanın barış ve huzur içinde yaşamasını sürdürebilmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Asya turu öncesinde Kuzey Kore, terörizm, insan kaçakçılığı ve ticari ilişkileri gündeme getireceğini ifade eden Avustralya Başbakanı Turnbull, Hong Kong’da yaptığı konuşmada, Kuzey Kore’ye karşı uygulanan yaptırımların daha sıkı takip edilmesi gerektiğini vurgulamıştı.