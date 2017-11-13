Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filipinler’in başkenti Manila’daki Uluslararası Kongre Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda konuşan Trump, ASEAN ile ABD arasındaki ilişkilerin 40 yıllık geçmişi bulunduğunu belirterek, katkısı bulunan üye devletlerin liderlerine teşekkür etti.

Trump, "ASEAN'ı, Güney-Doğu Asya ve daha geniş Indo-Pasifik bölgesinde barışı, refahı ve istikrarı 50 yıl boyunca teşvik ettikleri için tebrik etmek istiyorum." dedi.

"Beraber çalışmak için buradayım"

350 milyon Amerikalının dostluk ve ortaklık mesajını vermek için konuştuğunu ifade eden Trump, "Barışı ilerletmek, güvenliği artırmak ve sizinle birlikte çalışarak gerçekte özgür ve açık olan ve gurur duyduğumuz egemen uluslara sahip olduğumuz ve herkesin gelişmesini istediği bir Indo-Pasifik bölgesi elde etmek amacıyla beraber çalışmak için buradayım." dedi.

Trump, dün gece birliğin 50. yıl gala yemeğinde şarkı söyleyen ASEAN 2018 Dönem Başkanı ve Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’yi tebrik etti.

ASEAN'ın 50 yıl boyunca bölge ve dünyanın karşı karşıya kaldığı kritik meselelerde önemli bir görev üstlendiğini dile getiren ABD Başkanı Trump, "Hint Pasifik'teki bir yere sahip olan tüm ulusların ortak sorunlarını dinleyip, öğrenip ve sonra stratejik diyalog ile onlar için çözümler üretebildiğimiz bir forum oluşturdunuz. ABD bölgesel bir forum olarak ASEAN merkezi rolüne tamamen uyumludur. Bu diplomatik ortaklık, Amerikan halklarının ve tüm Hint Pasifik uluslarının güvenliğini ve refah seviyesini arttırıyor." şeklinde konuştu.