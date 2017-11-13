Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Patten, "Bir mağdur, Myanmar ordusu tarafından tutsak tutulduğu 45 gün boyunca defalarca tecavüze uğradığını söyledi." dedi.

Kadınların vücutlarındaki yara izleri ve morlukların, maruz kaldıkları işkenceyi kanıtlar nitelikte olduğunu belirten Patten, "Sivillere karşı cinsel şiddet uygulayan, emreden ya da bu duruma göz yuman kim olursa olsun sorumlu tutulmalıdır." uyarısında bulundu.

Bangladeş'in çabaları ve merhametinin her zaman hatırlanacağına işaret eden Patten, temsilciliğinin de yaşanan krize dikkat çekmek için mağdurların sesini duyurmaya ve onlarla uluslararası toplum arasında köprü kurmaya her daim hazır olduğunu ifade etti. Patten, "Mağdurların, yalnız olmadıklarını bilmelerini isterim. Aynı zamanda Bangladeş hükûmetinin de yardım ulaştırmada yalnız olmayacağını garanti etmek isterim." şeklinde konuştu.

"Cinsel şiddet, Myanmar ordusu tarafından emrediliyor"

Etnik kökenleri ve dinleri nedeniyle sistematik olarak hedef alınan Arakanlı Müslüman kadınlara ve kızlara yönelik cinsel şiddet dahil birçok vahşet olayını gözlemlediklerine işaret eden Patten, "Bu zulmü işlediği öne sürülen kişilerden ve izledikleri yöntemlerden net bir resim ortaya çıkıyor. Cinsel şiddet, Myanmar ordusu tarafından emrediliyor, organize ediliyor ve işleniyor." diye konuştu.

Diğer sorumluların ise Myanmar Sınır Muhafız Polisleri, fanatik Budistler ve başka etnik gruplardan oluştuğu kaydedildi.

Toplum içinde zorla çıplak bırakma ve küçük düşürme, askerî esaret altında cinsel kölelik gibi cinsel şiddetin çeşitli biçimlerine de değinen Patten, "Çeşitli kaynaklar, bazı kadın ve kızların tecavüz edilerek öldürüldüğünü aktardı. Yaralar kabuk bağlamadı. Kadınlar ve kızlar, maruz kaldıkları ve şahit oldukları vahşeti anlatırken gözyaşlarına boğuldu." dedi.

"Barış istiyoruz"

Görüştüğü bir kadının paylaştığı üç önerinin kendisinde derin iz bıraktığından bahseden Patten, Arakanlı Müslüman kadının, "Barış istiyoruz, topluluğumuzun sorumluluğunu alan bir lider istiyoruz ve hikayelerimizi kız kardeşlerimizle paylaşabileceğimiz güvenli bir yer istiyoruz." sözlerini aktardı.

Myanmar'a yönelik baskı arttırılmalı"

Bangladeş hükûmetinin oynadığı rolden takdirle söz eden Patten, Bangladeş'in Arakanlı Müslümanlara yalnızca sınırlarını değil, aynı zamanda evleriyle kalplerini de açtığını söyledi.

Myanmar'a yönelik baskıyı artırmak gerektiğini vurgulayan Patten, BM Güvenlik Konseyinin suçları soruşturmak için bir mekanizma oluşturabileceğine değindi.

İngiltere'den "Myanmar" açıklaması

İngiltere Başbakanlığından bölgedeki gelişmelere ilişkin yapılan açıklamada ise “Arakan'da yaşanan insanlık dışı şiddetten dolayı dehşet içerisindeyiz. Bu büyük bir insani kriz. (Kriz) Myanmar ordusu tarafından oluşturuldu ve etnik temizlik gibi görünüyor.” denildi.

Hükûmetin ağustos ayından bu yana Arakanlı Müslümanlar için yaptığı insani yardımların 47 milyon sterlin olduğunun anımsatıldığı açıklamada, "Myanmar makamlarının şiddeti durdurması ve İngiltere'nin yardımlarının bölgede acı çekenlerin hayata tutunmasını sağlaması açısından Arakan'a girişlerin sağlanması gerektiği konusunda gayet açığız." ifadelerine yer verildi.