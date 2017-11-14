Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, Beytüllahim kentinin güneyinde Filistinlilere ait özel mülk olan araziye 2002 yılında el koyan örgüt, burayı Yahudi yerleşimcilere tahsis etti.

Şimdi söz konusu arazide Ma'aleh Rehavam isimli yasa dışı Yahudi yerleşim yeri bulunuyor.

Haaretz gazetesinin ele geçirdiğini yazdığı belgeye göre, üzerinde hiçbir hak ve yetkisi olmamasına rağmen söz konusu araziye el koyan Dünya Siyonist Örgütü yetkilileri, konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Bununla birlikte Haaretz gazetesi, İsrail güvenlik güçleri birimlerinden ismini açıklamak istemeyen bir kaynağın haberi doğruladığını yazdı.

Daha önce de birçok kez Filistinlilere ait arazilerin gasbedilerek Yahudi yerleşimcilere tahsis edildiği ortaya çıkmıştı.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor. Bununla birlikte işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Yahudi yerleşimci sayısı 400 bini, Doğu Kudüs'te 200 bini aşmış durumda.

Yahudi yerleşim birimleri

İsrail, 1967'de Batı Şeria'yı ve Doğu Kudüs’ü işgal etmesinin hemen ardından bölgede Yahudi yerleşim birimleri inşa etmeye başladı.

Batı Şeria’nın güneyindeki Kefar Atsiyon Yahudi yerleşim birimi, işgalin etmesinin hemen ardından kurulan ilk Yahudi yerleşim birimi olarak kabul ediliyor.

Sol eğilimli İşçi Partisi yönetimindeki İsrail hükûmeti, 1967-1977 yılları arasındaki süreçte Doğu Kudüs ve çevresi ile Batı Şeria'nın doğusundaki Ölü Deniz (Lut Gölü) etrafında yoğun bir Yahudi yerleşim birimi inşası programı için düğmeye bastı.

İşçi Partisi yönetiminden hükûmeti devralan aşırı sağcı Likud Partisi de 1977-1987 yılları arasındaki süreçte, Yahudi yerleşim birimi inşası programını aralıksız şekilde sürdürerek, Batı Şeria çevresinde inşa edeceği yerleşim birimlerinde yaşayan Yahudi sayısını 1 milyona çıkarma hedefi koydu.

Dönemin İsrail hükûmeti, 1990 yılında 1967 sınırlarını kabul etmediğini ilan ederek, Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimlerini inşa etme planına hız verdi. Bu süreçte İsrail hükûmeti, bölgedeki Yahudi yerleşim birimlerinin birbiriyle ve diğer İsrail kentleriyle ulaşımını sağlamak üzere Batı Şeria'nın iç bölgelerinden geçen güvenli yollar inşa etti.

Yahudi yerleşim birimlerinin doğrudan Batı Şeria'nın iç bölgelerinde inşa edilmesi ise İsrail'in eski başbakanı Ariel Şaron'un 1996'da Yahudi yerleşimcilere, Batı Şeria'nın her tarafında yerleşim birimi inşa etme çağrısıyla başladı.

50 yılda 262 Yahudi yerleşim birimi

Özel Arap Araştırmaları Derneği Müdürü ve Yahudi Yerleşim Birimleri Uzmanı Halil Tüfekçi'ye göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te toplam 262 Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Barış Şimdi Hareketi, Yahudi yerleşim birimlerinin, Batı Şeria'nın yüzölçümünün yüzde 13'üne tekabül ettiğini belirtiyor.

Barış Şimdi Hareketi'nin istatistiklerine göre, 1977 yılına gelindiğinde Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimci sayısı 4 bin 400'e ulaşmış durumdaydı.

Filistin'in bağımsızlık vesikasının ilan edildiği 1988 yılına gelindiğinde ise Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimci sayısı 66 bin 500'e çıktı.

İsrail ile Filistin arasında Oslo Barış Anlaşması'nın imzalandığı 1993'te yerleşimci sayısı 116 bin 300'e ulaştı.

ABD'nin Camp David kasabasında İsrail-Filistin sorununa çözüm arayışları amacıyla tarafların bir araya geldiği 2000'de Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimci sayısı 184 bini bulmuştu.

İsrail-Filistin sorununun çözümü için 2014’te yapılan son çabaların durmasıyla beraber Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaşayanların sayısı 371 bin olarak kaydedildi.

Filistinli ve İsrailli uzmanlara göre, 220 bini Doğu Kudüs'te olmak üzere toplam 640 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor.