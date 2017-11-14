Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a Filistin-İsrail barış müzakereleri kapsamında, "ABD planını kabul etmesi" yönünde Suudi Arabistan tarafından herhangi bir baskı yapılmadığını açıkladı.

FKÖ İcra Komitesi üyesi Ahmed Mecdelani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Filistin yönetimine bugüne kadar herhangi bir baskı yapmadığını ve Filistin'in kararlarına saygı duyduğunu belirterek, "Riyad yönetimi, barış sürecine ilişkin ABD planını kabul etmesi için Abbas'a herhangi bir baskı yapmadı." dedi.

Mecdelani, İsrail-Filistin sorununun çözümü kapsamında herhangi bir plan, fikir ya da görüşün Washington yönetimi tarafından henüz sunulmadığına dikkati çekerek, "ABD, bir plan sunarsa bunu inceler, Filistin halkının taleplerini karşılıyorsa kabul ederiz." ifadelerini kullandı.

İngiliz "Times" gazetesi, İsrail kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan "ya ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu herhangi bir teklifi kabul etmesi ya da istifa etmesini" istediğini iddia etmişti.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri İsrail'in, "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.