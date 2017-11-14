Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Tehama kentinde bulunan ilkokula silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 3 öğrenci hayatını kaybetti. Saldırıda çok sayıda öğrencinin de yaralandığı ifade ediliyor. Saldırgan ise olay yerinde vurularak etkisiz hâle getirildi.