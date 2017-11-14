ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Tehama kentinde bulunan ilkokula silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 3 öğrenci hayatını kaybetti. Saldırıda çok sayıda öğrencinin de yaralandığı ifade ediliyor. Saldırgan ise olay yerinde vurularak etkisiz hâle getirildi.
ABD'de okula silahlı saldırı: 3 ölü
14.11.2017 - 21:53 | Son Güncelleme: 14.11.2017 - 21:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Tehama kentinde ilkokula düzenlenen silahlı saldırı sonucu 3 öğrenci hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : abd,kaliforniya,
519568 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/519568.aspx
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