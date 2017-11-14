Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon, aralarında terör örgütü DEAŞ'ın sözde medya yetkilisi Yusuf Demir ve kardeşi Ömer Demir'in de bulunduğu 4 DEAŞ elebaşının koalisyonun hava saldırılarında öldürüldüğünü söyledi.

Albay Dillon, video konferans yöntemiyle ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlanarak, Irak ve Suriye'de DEAŞ karşıtı operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son 3 haftada 4 DEAŞ elebaşının koalisyonun saldırıları sonucu etkisiz hâle getirildiğini dile getiren Dillon, söz konusu teröristlerin öldürülmesiyle terör örgütü DEAŞ'ın terörist istihdam etme ve Suriye ile Irak'ta saldırı düzenleme kabiliyetine darbe vurulduğunu kaydetti.

Ryan Dillon, DEAŞ'ın Ortadoğu ve Avrupa'daki ağları ile ilişkisi bulunan Yusuf Demir ve örgütün dış operasyonlarından sorumlu kardeşi Ömer Demir'in 26 Ekim'de El Kaim yakınlarında koalisyona bağlı savaş uçakları tarafından düzenlenen hava saldırılarında öldürüldüğünü dile getirdi.

Sözcü, koalisyonun 3 Kasım'da Mayadin yakınlarında düzenlediği hava saldırısında da DEAŞ'ın üst düzey yetkilisi Ebu Yazin'in öldürüldüğünü açıkladı.

Koalisyonun 5 Kasım'da ise Elbu Kemal yakınlarında düzenlediği hava saldırısında ise Abdullah Hajjaou'nun öldüğünü belirten Dillon, koalisyonun bugüne dek 117 DEAŞ elebaşını öldürdüğünü belirtti.

Rejim henüz Elbu Kemal'i alamadı

Rusya Savunma Bakanlığının, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun Suriye'nin Elbu Kemal kentinden kaçan DEAŞ militanlarına yönelik saldırı düzenlemediğine yönelik iddialarına da değinen Albay Dillon, "Rusya Savunma Bakanlığının açıklamaları da hava saldırıları kadar isabetli." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın son zamanlarda "bazı başarısızlıklar yaşadığından dolayı" ABD öncülüğündeki koalisyon hakkında "yalanlar uydurduğunu" öne süren Ryan Dillon, "Rusya Savunma Bakanlığından gelen neredeyse her şey şüpheli ve yanlış" suçlamasında bulundu.

Rusya'nın Halep'te 50'den fazla sivilin yaşamını yitirmesine neden olan hava saldırısını ise "Rus ordusunun başarısızlığı" olarak niteleyen Dillon, Moskova destekli Beşşar Esed rejiminin de Elbu Kemal kentini DEAŞ'tan aldığına dair iddiaların da yanlış olduğunu savundu.

Albay Dillon, "Elbu Kemal'de savaş devam ediyor. Suriye rejiminin söylediğinin aksine bölgeyi daha alamadılar." dedi.

Rakka'dan kaçan DEAŞ militanları olabilir

İngiliz BBC kanalının DEAŞ ile PKK/PYD arasındaki anlaşmaya ilişkin haberi ile ilgili soruları da yanıtlayan Dillon, anlaşma çerçevesinde 3 bin 500 DEAŞ mensubu ailenin ve 300'den az sayıda da DEAŞ militanının şehirden çıkarıldığını söyledi.

AA muhabirinin, koalisyon açıklamasının bir tahliye operasyonu ve terör örgütü mensuplarının teslim olmasına ilişkin olduğunu, BBC haberinin ise DEAŞ mensuplarının silahları ile Rakka'yı terk etmesine müsaade edilmesinden bahsettiğini hatırlatması üzerine Ryan Dillon, anlaşmanın öncesinde 4-5 DEAŞ militanının, sonrasında ise 100 civarında militanın teslim olduğunu öne sürdü.

Anlaşma çerçevesinde DEAŞ militanlarının serbest bırakılıp bırakılmadığına yönelik soruya ise Dillon, "Yüzde 100 bir kesinlikle Rakka'dan çıkan tüm savaşçıların tespit edildiğini söyleyemem. Ve gerek bu anlaşmaya varırken veya öncesinde diğer sivillerle birlikte oradan çıkmayı başarmış ve serbest kalmış birileri olabilir." şeklinde yanıt verdi.

Albay Dillon ayrıca, Rakka'dan ayrılan militanları havadan takip ettiklerini, DEAŞ kontrolündeki alanlara gittiklerini gördükleri takdirde vurmaya hazır olduklarını ifade etti.