Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerel saat ile öğleden sonra 3 sıralarında başladığı tahmin edilen yangın, kentin ünlü Harlem semtinde bir apartmanın en üst katında çıktı. Yangının çıkardığı yoğun duman bulutu Manhatten ve diğer semtlerden de görüldü. “İlk başta yeni bir terör saldırısı mı var?” sorusunun akıllara getirildiği yangının henüz neden çıktığı belirlenemedi.

Yangında ölen ya da yaralan olmadığı bildirildi