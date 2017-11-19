Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DSÖ Yemen Temsilciliği'nin Twitter sayfasından yapılan açıklamada, Kasım ayının ilk haftası itibarıyla ülkede, 120 kişide difteriye rastlandığı, 14 kişinin ise salgın nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, difterinin hızla yayıldığı ifade edilirken, hastalığa yakalananların çoğunun çocuk olduğu kaydedildi.

DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier yaptığı açıklamada, Yemen'de Kasım ayının ilk haftasında ve 10 valilik sınırları içinde 118 difteri vakası tespit edildiğini, 8 valilikte de 11 kişinin difteri nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtmişti. Birleşmiş Milletler (BM), Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine, Yemen'deki hava, deniz ve kara tüm sınır geçişlerinin acilen açılması çağrısı yapmış, Yemen'e uygulanan ablukanın milyonlarca insanın hayatını tehlikeye attığı uyarısında bulunmuştu. Husilerin 4 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a balistik füze atmasının ardından koalisyon güçleri, pazartesi günü Yemen'deki hava, deniz ve kara tüm sınır geçişlerinin kapatılmasını öngören bir karar almıştı.