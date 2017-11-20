Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Güney Kahire Mahkemesi, kamuoyunda "Hamas adına casusluk" olarak bilinen ve Mursi ile birlikte 22 sanığın tutuklu yargılandığı davanın duruşmasında, Mursi, özel bir hastanede ücreti kendi tarafından karşılanmak üzere genel sağlık muayenesinden geçme talebinde bulundu.

Mahkeme, Mursi'nin sağlık muayenesinden geçirilmesi ve sağlık raporunun da bir sonraki duruşmada hazır bulundurulmasına karar verdi. Duruşma 3 Aralık'a ertelendi.

Mursi ve 35 kişi hakkında "devletin çıkarlarına zarar vermek amacıyla Hamas, Lübnan'daki Hizbullah örgütü ve İran Devrim Muhafızları'yla suç amaçlı iş birliği" yaptıkları iddiasıyla 18 Aralık 2013'te dava açılmıştı. Davadaki 36 sanıktan 22'si tutuklu, 14'ü ise gıyaben yargılanıyor.