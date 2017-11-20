Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkel, "Jamaika koalisyonu" kurma hedefiyle yapılan ön görüşmelerde FDP'nin masadan kalktığını bildirmesinin ardından Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Horst Seehofer ile bir açıklama yaptı.

Söz konusu partiler ile 4 hafta boyunca yoğun müzakereler yapıldığını ifade eden Merkel, "Bir çözüm bulma konusunda hiçbir şeyi denenmemiş bırakmadığımızı CDU ve CSU için söyleyebilirim." diye konuştu.

Ortak bir çözüm bulunamadığına üzüldüğünü belirten Merkel, "Uzlaşmanın başarılacağı bir yolda olduğumuza inanıyorduk." değerlendirmesinde bulundu.

Merkel, görüşmelerde merkezi konunun göç olduğunu ifade ederek, bu konuda CDU/CSU ile FDP arasında büyük farkın bulunmadığını, Yeşiller ile de anlaşmanın mümkün olabileceğini kaydetti.

Ön görüşmelerin başarıyla sonuçlanmadığı gerçeğiyle karşı karşıya olduklarına işaret eden Merkel, "Yarın Cumhurbaşkanıyla temasa geçeceğim ve durum hakkında bilgilendireceğim. Ondan sonra, gelişmelerin nasıl olacağına bakacağız. CDU ve CSU birlikte, ülke için zor saatlerde sorumluluk alacağız ve sorumluluk içinde hareket edeceğiz." şeklinde konuştu.

Merkel, Başbakan olarak ülkenin geçireceği bu zor haftalarda iyi yönetilmesi için her şeyi yapacağını kaydetti.

Yeşiller son ana kadar koalisyon kurmak için hazır

CSU Genel Başkanı Seehofer de FDP'nin görüşmelerden çekilmesinin üzücü olduğunu belirterek, müzakerelerde anlaşmaya çok yakın olduklarını söyledi.

Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Cem Özdemir ise FDP'nin masadan kalkmasını eleştirerek, Yeşillerin son ana kadar koalisyon kurmak için hazır olduğunu belirtti.

"Ancak bir parti hazır değildi." ifadesini kullanan Özdemir, FDP'nin bunu müzakerelerin başında hissettirdiğini savundu.

Yeşiller Partisi Federal Meclis Grubu Başkanı Katrin Göring-Eckardt da ön görüşmelerin zor olacağının bilincinde olduklarını ve başarılı olması için ellerinden geldiğini yaptıklarını söyledi.

Almanya'da "Jamaika koalisyonu"nu kurma hedefiyle yaklaşık 4,5 haftadan beri toplantılar yapan CDU/CSU, FDP ve Yeşiller arasındaki ön görüşmeler 18 Ekim'de başlamıştı.

FDP’nin bu gece masadan kalktığını açıklamasının ardından ön görüşmeler başarısızlıkla sonuçlandı.

Almanya'da bundan sonra hükûmet kurma çalışmalarının nasıl devam edeceği merak ediliyor.

FDP'nin görüşmelerden çekilmesinden sonra erken seçim veya azınlık hükûmeti kurma gibi seçenekler gündeme gelebilir.

CDU/CSU, FDP ve Yeşillerin oluşturması beklenen hükûmet seçeneği, partilerin renklerinin (siyah-sarı-yeşil) Jamaika bayrağını çağrıştırmasından dolayı "Jamaika koalisyonu" olarak adlandırılıyordu.