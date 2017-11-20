Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kenya Yüksek Mahkemesi, 26 Ekim'de düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerine yapılan itirazları reddetti. Muhaliflerin seçim sonuçlarına itirazını değerlendiren mahkemeden yapılan açıklamada, seçimde hiçbir yasa dışılık ve usulsüzlüğe rastlanmadığı belirtildi. Mahkeme, gerekçeli kararını 21 gün içerisinde kamuoyuyla paylaşacağını duyurdu.

Karara göre, ikinci kez devlet başkanı seçilen mevcut Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın gelecek hafta yemin ederek görevine başlaması bekleniyor. Mahkemenin kararı açıklamasından sonra muhalifler, başta Nairobi eyaleti olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde sokağa çıkarak kararı protesto etti.

Büyük bıçaklarla güvenlik güçlerine saldıran protestoculara müdahalede kadınlar ve çocuklar etkilendi. Güvenlik güçleri muhalif protestocuları ablukaya aldı. Olaylarda çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Kenya'da 26 Ekim'de protestolar ve sıkı güvenlik önlemleri altında yapılan devlet başkanlığı seçiminde, mevcut Devlet Başkanı Kenyatta oyların yüzde 98,26'sını alarak yeniden seçilmişti. Seçim komisyonunun tarafsız olmadığını ileri süren muhalifler, seçimi boykot ederek sandık başına gitmemişti.

Seçimden çekilmesine rağmen adı oy pusulasında yer alan muhalefet partilerinin ortak adayı Raila Odinga yüzde 0,96 oy almıştı. Seçimleri düzmece olarak nitelendiren muhalifler, seçim sonuçlarını kabul etmediklerini belirterek seçimin "yasa dışı ve usulsüz" olduğu gerekçesiyle mahkemeye başvurmuştu.