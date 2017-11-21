İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, devlet televizyonunda terör örgütü DEAŞ’ın sonunun geldiğini ifade etti. İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Kuvvetleri Komutanı Kasım Süleymani de Devrim Muhafızlarının haber sitesi olan Sepah News'de DEAŞ'ın sonunun geldiğini duyurdu.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: DEAŞ’ın sonu geldi
21.11.2017 - 11:16 | Son Güncelleme: 21.11.2017 - 11:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, terör örgütü DEAŞ’ın sonunun geldiğini söyledi.
Etiketler : deaş,ruhani,iran,
521399 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/521399.aspx
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