Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, devlet televizyonunda terör örgütü DEAŞ’ın sonunun geldiğini ifade etti. İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Kuvvetleri Komutanı Kasım Süleymani de Devrim Muhafızlarının haber sitesi olan Sepah News'de DEAŞ'ın sonunun geldiğini duyurdu.