Türkler ABD'nin başkenti Washington'da sözde Ermeni soykırımı iddialarını protesto etti

ABD'deki Türkler başkent Washington'da 1915 olayları nedeniyle Ermeni göstericilere karşı protesto düzenledi.

Ermeni diasporasının yalanlarına tepki gösteren Türkler, ABD'nin başkenti Washington'da protesto gösterisi düzenledi.

Ermeni protestocular Türk Büyükelçiliği, Türk Büyükelçisinin konutu ve Azerbaycan Büyükelçiliği önünde Türkiye aleyhine sloganlar atarak yürüdüler. Buna cevaben Washington'daki Türkler Çarşamba günü 1915 olaylarının yıldönümünde toplanan Ermeni göstericilere karşı bir protesto gösterisi düzenledi.

Azerbaycan ve Ahıska Türklerinin de katıldığı gösteride Türk ve Azerbaycan bayrakları taşınarak Ermeni grup protesto edildi.

2021 yılında ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelendirerek, ABD başkanlarının uzun süredir bu terimi kullanmaktan kaçınma geleneğini bozmuştu. Bu hareket Türkiye tarafından "hükümsüz ve geçersiz" olarak şiddetle reddedilmişti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, daha önce defalarca bu arşivleri açmayı ve soykırım olup olmadığını görmeyi önermişti.

"BU SİYASİ BİR MESELEDİR"

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) Başkanı Melih Bektaş Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, Türklerin son beş yıldır her 24 Nisan'da Türk Amerikan toplumu ve Türki cumhuriyetlerden vatandaşlarla birlikte Ermeni "yalan ve iftiralarına" cevap verdiğini söyledi. "Bugün hazırladığımız pankartlarda özellikle vurguladığımız şey, bunun siyasi bir mesele olduğudur. Hem ABD Yüksek Mahkemesi hem de BM bu iddiaların doğru olmadığını ve bunun bir soykırım olmadığını ilan ediyor" dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada "1915 olayları hakkında bazı radikal çevreleri tatmin etmek amacıyla yapılan tek taraflı iddiaları" reddettiğini bildirdi. Açıklamada, "Tarihi gerçekleri çarpıtan bu iddialar uluslararası hukuka da aykırıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 1915 olaylarının meşru bir tartışma konusu olduğunu açıkça vurgulamıştır." denildi.