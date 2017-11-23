Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Anna Engelke tarafından yapılan yazılı açıklamada, Steinmeier’in, partiler arasında hükûmet kurma olanaklarının bulunup bulunmadığını değerlendirmek amacıyla bu hafta siyasi parti liderleriyle görüşmelerini sürdürdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanının bunun yanı sıra Federal Meclis (Bundestag) ile Federal Eyaletler Temsilciler Meclisi (Bundesrat) başkanlarıyla ve anayasa uzmanlarıyla da bir araya geleceğini ifade eden Engelke, siyasette ve parlamentodaki genel durumu görmek amacıyla gelecek hafta Federal Meclis’te yer alan partilerin grup başkanlarıyla da görüşeceğini kaydetti.

CSU lideri Seehofer'i kabul etti

Steinmeier, bugün Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Horst Seehofer ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Andreas Vosskuhle’yi kabul etti. Görüşmelerin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Hür Demokrat Parti (FPD) Genel Başkanı Christian Lindner ve Yeşillerin eşbaşkanları Cem Özdemir ve Simone Peter ile dün görüşmeler gerçekleştiren Steinmeier, perşembe günü Sosyal Demokrat Parti (SPD ) Genel Başkanı Martin Schulz ve Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble’yi kabul edecek.