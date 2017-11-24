Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de Beşşar Esad rejiminin kuşatmasındaki Doğu Guta'ya saldırılar devam ediyor. Gerginliği azaltma bölgeleri içinde yer alan Doğu Guta'da 9 sivil daha yaşamını yitirdi.

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Arbin ilçesinde 4, Haresta, Duma ilçeleri ile Misraba, Hazze ve Cisrin beldelerinde birer sivil bugünkü saldırılarda öldü.

Çok sayıda yaralı, bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

5 yıldır kuşatma altındaki Doğu Guta, Astana anlaşmaları çerçevesinde "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti.

Rejimin garantörü Rusya, 22 Temmuz'da ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurmuştu ancak buna rağmen Esad rejiminin saldırıları aralıksız sürüyor.